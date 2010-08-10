Новый пластмассовый пистолет-пулемет со скоростью 10 выстрелов в секунду пробивает броню

Современные материалы, актуальные характеристики стрельбы позволяют вести бой с противниками в бронежилетах, а также поражать цели, находящиеся внутри автомобилей.

Новейший пистолет-пулемет ПП-2000 разработан тульскими оружейниками и предназначен для подразделений антитеррора. За одну секунду он способен выпустить 10 выстрелов и уничтожить все живое в радиусе 300 метров. По мнению экспертов, ПП-2000 - первое российское оружие, которое превосходит все европейские аналоги пистолетов и пулеметов. Высокая плотность огня в ближнем бою — главное преимущество, достигается оно за счет скорострельности и очень простой конструкции оружия. Чтобы обеспечить эту простоту тульские оружейники использовали минимальное количество деталей. Например, чтобы собрать или разобрать ПП-2000 потребуется всего 30 секунд.

Иван Рябев, сотрудник НИИ ГУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России:

ПП-200 выполнен таким образом, что у него нету выступающих частей и он пригоден для скрытого ношения.

Его корпус сделан из высокопрочной пластмассы, а это значит, что пистолету-пулемету не страшна коррозия, а во вторых он очень легкий — меньше полутора килограммов. Для прицеливания ПП-2000 оснащен традиционными мушкой и перекидным целиком, но у него есть одна особенность, которая его выгодно отличает, — это патрон. ПП-2000 использует калибр 9х19 мм.

Иван Рябев:

Переход на этот калибр связан с использованием его в полицейских целях не столько с бронепробитием, сколько с останавливающим действием. Например, патрон 5х45 пробивает тело, площадь раны становится небольшая, и человек достаточно долго сохраняет возможность сопротивляться, а калибр в 9 мм больше передает энергии и имеет большее поражающее действие.

Важно, что патрон, выпущенный из ПП-2000, не рекошетирует, поэтому его можно использовать в операциях по освобождению заложников. Кроме обычных патронов тульские оружейники предусмотрели возможность использовать бронебойные боеприпасы со стальным сердечником. Такая пуля даже на расстоянии 10 метров способна пробить стальной лист толщиной в 8 мм.

Тульские оружейники предусмотрели все нюансы, что сделало ПП-2000 незаменимым для спецопераций. Одно из новшеств - запасной магазин на 44 патрона, его можно использовать в качестве плечевого упора.

Борис Кузнецов, начальник отдела по разработке стрелково-пушечного оружия ГУП «КБП» - «ЦКИБ СОО»:

ПП-2000 имеет складной приклад, который очень быстро приводится в действие. При необходимости в качестве приклада может использоваться магазин, для этого необходимо снять приклад, а на его место установить магазин.

Пистолет-пулемет-2000 — один из лучших на сегодняшний день представителей в своем классе. Современные материалы, актуальные характеристики стрельбы позволяют вести бой с противниками в бронежилетах, а также поражать цели, находящиеся внутри автомобилей.