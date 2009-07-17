NASA воссоздало кадры высадки человека на Луну

Как признались в американском космическом агентстве, оригинальная видеозапись, сделанная во время экспедиции «Аполлон-11» на Луну, была утрачена.

В связи с этим для её восстановления NASA пришлось обратиться к голливудским специалистам, занимающимся выпуском старых фильмов в цифровом формате. Для воссоздания кадров с лунной поверхности они взяли сохранившиеся копии записи из Национального архива США, архива Австралии и архива телекомпании CBS, так как 20 июля 1969 года передача со спутника Земли велась в прямом эфире и её фиксировали не только в NASA. Специалисты утверждают, что качество изображения на современной пленке намного лучше, чем оно было в оригинале. При этом отмечается, что никаких дополнений к ролику не делалось и никаких изменений не вносилось.

Однако историки уже выразили своё недовольство тем фактом, что NASА не удалось сохранить оригинальную запись высадки на Луну. По их словам, когда речь идёт о таких исторических свидетельствах, всегда предпочтительнее работать с оригиналом. К сожалению, оригинал записи был утрачен ещё в 1970-х-1980-х годах, когда NASA стерло около 200 тысяч видеопленок из своего архива, чтобы повторно их использовать, передают информагентства.