Муравьи спят 250 раз за день и видят сны

Команда американских ученых исследовала аспекты поведения огненных муравьев, которые касаются сна и отдыха.

В лабораторных условиях в особой прозрачной емкости они вырастили муравьиную колонию, предназначенную специально для наблюдения. Как выяснилось, рабочие муравьи и муравьиные матки или «королевы» спят совершенно по-разному.

Рабочие муравьи, постоянно занятые «полезными» делами, спят очень мало — меньше пяти часов в сутки. Причем тратят все это время они не за один раз, а растягивают его на десятки маленьких периодов протяженностью около минуты. Так, в течение дня рабочий муравей может вздремнуть до 250 раз. Благодаря такому распорядку дня более 80% населения муравейника всегда бодрствуют, что помогает муравьиной колонии всегда быть готовой к неожиданностям.

Муравьиные «королевы» вздремнуть очень любят. Перерывы на сон они делают регулярно и спят примерно девять часов ежедневно. Так же как и рабочие муравьи, матки спят прерывисто — около 6 минут по 90 раз в сутки. Любопытно, что у муравьиных маток имеется два типа сна. Иногда они просто дремлют — тогда их усики находятся в приподнятом состоянии, а рты открыты. А иногда засыпают крепко — тогда их усики опущены, а рты закрыты. В этом состоянии они, по мнению ученых, способны видеть сновидения. Об этом свидетельствуют подергивания усиков, которые матки производят во сне, передает БЕЛТА.