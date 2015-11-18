Новости Беларуси. Полезный трансформер. Белорусские ученые создали робота на базе трактора. Машина сама может тушить пожары, опрыскивать поля химикатами и даже обезвреживать бомбы. Пока умная техника существует в единичном экземпляре и только в качестве опытного образца. Но не исключено, что машину пустят в серийное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта небольшая на первый взгляд машина способна творить великие дела. Тушение пожаров в труднодоступных местах, разбор завалов и даже разминирование взрывных устройств. Робот отечественного производства оснащен камерой и пожарным гидрантом. Машиной можно управлять, находясь за 500 метров от места повышенной опасности.

На разработку этой чудо-техники понадобилось 2,5 года. Над проектом трудились два десятка человек. И вот он, результат. Робот весом всего в 450 килограммов способен проходить там, где нога человека ступить не сможет.

Александр Белевич, заведующий лабораторией бортовых мехатронных систем ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

На полигоне были испытания на проходимость. В рамках этих испытаний машина себя хорошо зарекомендовала. Трактор проезжал по завалам строительного мусора.

Робот поможет саперам и спасателям. Машина в буквальном смысле заменит человека. Помимо практических плюсов есть экономические. Цена умной техники отечественного производства в 10 раз дешевле зарубежных аналогов. По словам разработчиков, белорусскую машину сможет себе позволить каждая станция МЧС.

Александр Белевич, заведующий лабораторией бортовых мехатронных систем ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

У МЧС тоже есть робот, который предназначен для тушения пожаров, разминирования, подъема предметов. Его стоимость от 200 тысяч евро. Ориентировочная стоимость этого трактора в серийном производстве – 20 тысяч.

Виталий Новицкий, помощник министра – пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Необходимо провести испытания, детальное изучение. Если окажется, что этот комплекс полностью соответствует нашим требованиям, конечно же, приоритет будет отдан белорусскому производителю, а не зарубежной технике.

Взять на вооружение умную технику смогут и фермерские хозяйства. В наборе полезных функций – химическая обработка полей.

Михаил Татур, руководитель проекта, профессор кафедры ЭВМ Белорусского Государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Можно предположить, что фермер будет сидеть на стульчике и с пульта управлять этим роботом. Робот будет пахать, косить, сеять.

Пока робот существует в единственном экземпляре и только в качестве опытного образца. Но уже сейчас разработчики прочат ему большое будущее. И есть за что. Уже известно, что вторая машина, которую соберут в скором времени, уйдет на экспорт в Казахстан.