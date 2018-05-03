Впервые в Минске прошёл Международный конкурс искусств «Talented Kids» среди одарённых детей. Репортаж СТВ

Одаренных вокалистов, танцоров и музыкантов 29 апреля объединил первый международный конкурс искусств «Talented Kids». Юные звездочки съехались со всех уголков Беларуси и России, чтобы показать себя и посмотреть на других. И творческий экзамен прошел на ура: ликовали не только зрители, но и жюри. Многие снимали яркие выступления на смартфоны. Это лучшая оценка для педагогов и их одаренных учеников.

Ирина Федюкова, учитель по классу скрипки ГУО «Детская музыкальная школа искусств №12 г. Минска»:

Детям нужно, как можно больше выступать, это их организует, это для них такой драйв.

Татьяна Фролова, учитель по классу скрипки ГУО «Детская музыкальная школа искусств №12 г. Минска»:

Дети после конкурсов, конечно, реализуют себя, они мечтают стать певцами и пианистами, и учителями.

Сотни репетиций и всего один шанс, чтобы побороть свое волнение и показать мастерство. Конкуренция на подобных мероприятиях только во благо, она учит развиваться и вдохновляет на новые старты. Однако для судей на сцене все равны: и опытные артисты, и новички. Так, маленькие охотники за приведениями из Пружан покорили публику своей харизмой.

Олег Строк, режиссер Пружанского городского Дворца культуры:

Небольшой, конечно, но пока опыт, потому что никуда еще не ездили и для деток хотя бы посмотреть Минск, потому что мы далеко живем отсюда. Дети хорошие у нас растут теперь и более раскованные, нынешнее поколение не такое, как было наше.

Новое поколение растет невероятно творческим, артистичным и, что самое главное, подготовленным к сцене. Поэтому на языке пластики юным танцорам по силам рассказать любую историю. Кирилл Бултруков, хореограф, артист балета Белорусского государственного молодежного театра:

Мы уходим от каких-то стереотипов и ищем новые формы, новые решения. Хороших ребят было очень много. Достойных поехать в Польшу дальше в конкурсе было тоже много, поэтому результаты выведут лидера. Это не победитель, это лидер.

Задача «Talented Kids» не только зажечь новые имена на белорусской сцене, но и поддерживать наши культурные традиции. Поэтому в программе было немало самобытных номеров с национальным характером. Именно с таким репертуаром нужно ездить на международные конкурсы и представлять Беларусь в лучшем свете.

Но чтобы быть успешным артистом, таланта и трудолюбия бывает недостаточно, следует подумать также о продвижении. Поэтому организаторы выбирали состав жюри на конкурс неслучайно и приготовили для победителей свои сюрпризы!

Надежда Яновская, организатор I Международного конкурса искусств «Talented Kids»:

У нас есть представители центра Мулявина, думаю, ими заинтересуются и тоже будут продвигать их на "Евровидение" выступать от Беларуси. У нас будут даны сертификаты на международное участие в дистанционном конкурсе Польша-Германия.