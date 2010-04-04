Вероника Круглова (Группа «Kriwi»): Уход Войтюшкевича из «Kriwi» был связан с тем, что наша семья распалась

Группа «Kriwi» создана в 1996 году культовыми фигурами современной белорусской музыки Вероникой Кругловой, Юрием Выдронком и Дмитрием Войтюшкевичем. Сегодня группа «Kriwi» - это, в первую очередь, Вероника Круглова, основополагающее напраление коллектива - фолк-музыка. На счету ансамбля 4 альбома, три клипа и выйгрыш в нескольких номинациях «Рок-коронации».
Зритель из зала:
Cегодня мы увидим «Kriwi» образца 2010 года или «Kriwi» 90-х годов?
Группа «Kriwi»:
Я думаю, образца 2012 года.
Зритель из зала:
Вы так часто бываете за пределами Беларуси. Вы до сих пор себя считаете белорусской группой?
Группа «Kriwi»:
Натюрлих.
Зритель из зала:
Уход Войтюшкевича из «Kriwi» был связан с тем, что распалась ваша семья или с чем-то еще?
Группа «Kriwi»:
Отчасти, может быть, и так. Люди расстаются, иногда так бывает. И, в общем-то, мы полетели по своим каким-то разным направлениям. То, что делает Дима сейчас - это свойственно ему. Та часть, которую он привнес в «Kriwi», это была часть Димы Войтюшкевича.
Зритель из зала:
Какие современные фолк-композиции, написанные в наше время, вы бы включили в классику белорусской этно музыки?
Группа «Kriwi»:
Мне, например, нравится Ваня Кирчук, от и до.
Зритель из зала:
Вы так часто говорите по-немецки, может, вам стоит запеть по-немецки?
Группа «Kriwi»:
А я пою по-немецки, но не сегодня.
Зритель из зала:
Чего вам больше всего не хватает в Берлине белорусского?
Группа «Kriwi»:
Хлеба черного, гречки. Правда, немцы гречку не едят. Она там дорогая и белого цвета.
Зритель из зала:
Как вы думаете, чем группа «Kriwi» нынешняя отличается от «Kriwi» десятилетней давности?
Группа «Kriwi»:
В общем-то, мы слегка изменили музыкальный стиль, но концепция остается та же. Мы играем белорусские песни. Можно сказать, что мы аутентик нашими средствами доводим для вас.
Зритель из зала:
Как вы считаете, группа «Kriwi» оставила след в белорусской культуре?
Группа «Kriwi»:
Это я должна у вас спросить. Мы наследили, и еще как, я вам честно отвечаю.
Зритель из зала:
А была ли у вас когда-нибудь мысль — собрать один из золотых составов «Kriwi» и дать жару?
Группа «Kriwi»:
А мы даем жару время от времени. Мы собираемся, просто в другом проекте, например, «Народный альбом».
Зритель из зала:
Что для вас главное в жизни? Любовь, семья, карьера, музыка или собственное «Я»?
Группа «Kriwi»:
Любовь, конечно. Вы знаете, все от любви.
Зритель из зала:
Вас выгнали из группы «Палац» или вы сами ушли?
Группа «Kriwi»:
В группе «Палац» я выполняла самую черную работу, от кухарки и уборщицы до бэк-вокалистки. Сами понимаете, как это сложно. Так что выгонять меня у них не было никакого резона. Так случилось, что я выросла и пошла в жизнь самостоятельно. Но мы с группой «Палац» собрали немало песен и ходили в экспедиции.
Зритель из зала:
Вероника, а вам не стыдно выступать под названием «Kriwi»? В группе почти не осталось никого из старого состава.
Группа «Kriwi»:
В группе «Kriwi» играет и играло очень много музыкантов, которых вы не видели. Они находятся в Польше и в Германии, поэтому старый состав... Есть, конечно, люди, Сапон Андрюха, который играл в «Kriwi», Саша Помидоров и так далее - эти люди могут к нам иногда заскакивать, иногда от нас удаляться, поэтому никто ни от кого не уходил.
Зритель из зала:
«Kriwi» собираются выпускать свой новый альбом или же вы планируете ограничиваться редкими визитами в Минск?
Группа «Kriwi»:
Именно сегодня мы закончили записывать нашу последнюю четырнадцатую песню. Выходит новый альбом.
Зритель из зала:
А что в истории группы «Kriwi» вы хотели бы изменить и прожить по-другому?
Группа «Kriwi»:
Ничего. Все было просто супер.
Зритель из зала:
Могли бы вы прямо сейчас исполнить что-нибудь из репертуара соперников по «Звездному рингу», группы «Чистый голос»?
Группа «Kriwi»:
Могу исполнить эротическим голосом «Купалинку».
Зритель из зала:
Некоторые отечественные музыканты говорят: «Дайте нам то, дайте нам это, и мы тоже станем мировыми звездами». Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
Группа «Kriwi»:
Естественно, любой музыкант и творческий человек, художник нуждается в каком-то меценатстве. Мы молимся о том, чтобы появились такие Саввы Морозовы, которые бы просто помогали бедным художникам, музыкантам и творческим людям. Потому что сами художники не способны зарабатывать деньги.