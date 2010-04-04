Вероника Круглова (Группа «Kriwi»): Уход Войтюшкевича из «Kriwi» был связан с тем, что наша семья распалась

Концерт группы «Kriwi» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Kriwi» создана в 1996 году культовыми фигурами современной белорусской музыки Вероникой Кругловой, Юрием Выдронком и Дмитрием Войтюшкевичем. Сегодня группа «Kriwi» - это, в первую очередь, Вероника Круглова, основополагающее напраление коллектива - фолк-музыка. На счету ансамбля 4 альбома, три клипа и выйгрыш в нескольких номинациях «Рок-коронации».

Зритель из зала:

Cегодня мы увидим «Kriwi» образца 2010 года или «Kriwi» 90-х годов?

Группа «Kriwi»:

Я думаю, образца 2012 года.

Зритель из зала:

Вы так часто бываете за пределами Беларуси. Вы до сих пор себя считаете белорусской группой?

Группа «Kriwi»:

Натюрлих.

Зритель из зала:

Уход Войтюшкевича из «Kriwi» был связан с тем, что распалась ваша семья или с чем-то еще?

Группа «Kriwi»:

Отчасти, может быть, и так. Люди расстаются, иногда так бывает. И, в общем-то, мы полетели по своим каким-то разным направлениям. То, что делает Дима сейчас - это свойственно ему. Та часть, которую он привнес в «Kriwi», это была часть Димы Войтюшкевича.

Зритель из зала:

Какие современные фолк-композиции, написанные в наше время, вы бы включили в классику белорусской этно музыки?

Группа «Kriwi»:

Мне, например, нравится Ваня Кирчук, от и до.

Зритель из зала:

Вы так часто говорите по-немецки, может, вам стоит запеть по-немецки?

Группа «Kriwi»:

А я пою по-немецки, но не сегодня.

Зритель из зала:

Чего вам больше всего не хватает в Берлине белорусского?

Группа «Kriwi»:

Хлеба черного, гречки. Правда, немцы гречку не едят. Она там дорогая и белого цвета.

Зритель из зала:

Как вы думаете, чем группа «Kriwi» нынешняя отличается от «Kriwi» десятилетней давности?

Группа «Kriwi»:

В общем-то, мы слегка изменили музыкальный стиль, но концепция остается та же. Мы играем белорусские песни. Можно сказать, что мы аутентик нашими средствами доводим для вас.

Зритель из зала:

Как вы считаете, группа «Kriwi» оставила след в белорусской культуре?

Группа «Kriwi»:

Это я должна у вас спросить. Мы наследили, и еще как, я вам честно отвечаю.

Зритель из зала:

А была ли у вас когда-нибудь мысль — собрать один из золотых составов «Kriwi» и дать жару?

Группа «Kriwi»:

А мы даем жару время от времени. Мы собираемся, просто в другом проекте, например, «Народный альбом».

Зритель из зала:

Что для вас главное в жизни? Любовь, семья, карьера, музыка или собственное «Я»?

Группа «Kriwi»:

Любовь, конечно. Вы знаете, все от любви.

Зритель из зала:

Вас выгнали из группы «Палац» или вы сами ушли?

Группа «Kriwi»:

В группе «Палац» я выполняла самую черную работу, от кухарки и уборщицы до бэк-вокалистки. Сами понимаете, как это сложно. Так что выгонять меня у них не было никакого резона. Так случилось, что я выросла и пошла в жизнь самостоятельно. Но мы с группой «Палац» собрали немало песен и ходили в экспедиции.

Зритель из зала:

Вероника, а вам не стыдно выступать под названием «Kriwi»? В группе почти не осталось никого из старого состава.

Группа «Kriwi»:

В группе «Kriwi» играет и играло очень много музыкантов, которых вы не видели. Они находятся в Польше и в Германии, поэтому старый состав... Есть, конечно, люди, Сапон Андрюха, который играл в «Kriwi», Саша Помидоров и так далее - эти люди могут к нам иногда заскакивать, иногда от нас удаляться, поэтому никто ни от кого не уходил.

Зритель из зала:

«Kriwi» собираются выпускать свой новый альбом или же вы планируете ограничиваться редкими визитами в Минск?

Группа «Kriwi»:

Именно сегодня мы закончили записывать нашу последнюю четырнадцатую песню. Выходит новый альбом.

Зритель из зала:

А что в истории группы «Kriwi» вы хотели бы изменить и прожить по-другому?

Группа «Kriwi»:

Ничего. Все было просто супер.

Зритель из зала:

Могли бы вы прямо сейчас исполнить что-нибудь из репертуара соперников по «Звездному рингу», группы «Чистый голос»?

Группа «Kriwi»:

Могу исполнить эротическим голосом «Купалинку».

Зритель из зала:

Некоторые отечественные музыканты говорят: «Дайте нам то, дайте нам это, и мы тоже станем мировыми звездами». Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.

Группа «Kriwi»:

Естественно, любой музыкант и творческий человек, художник нуждается в каком-то меценатстве. Мы молимся о том, чтобы появились такие Саввы Морозовы, которые бы просто помогали бедным художникам, музыкантам и творческим людям. Потому что сами художники не способны зарабатывать деньги.