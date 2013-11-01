30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Национальной музыкальной премии могут появиться новые номинации. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра культуры Беларуси Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.



"В дальнейшем нам придется вносить изменения. Необходимо обратить внимание на классическое искусство, возможно, здесь введем какую-то номинацию. В этом году проведем премию и сделаем выводы", - сказал Владимир Карачевский.



Представитель Минкультуры подчеркнул, что проведение подобного конкурса необходимо, поскольку помогает отечественным артистам заявить о себе и представить свое творчество. "Думаю, никого не нужно убеждать в том, что премию надо проводить. Мы видим, что она пользуется спросом, интерес к ней есть даже у тех, кто ее критикует. Премия нужна нашим артистам, чтобы более широкого представить белорусское искусство", - добавил первый замминистра.



Владимир Карачевский призвал не оглядываться на российских или зарубежных артистов и ценить белорусских исполнителей, которые достойны внимания и уважения.



В этом году Национальная музыкальная премия будет вручаться в третий раз. Прием заявок на участие продлится с 1 по 21 ноября. Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап - отборочный, второй - заключительный. Заявки на участие нужно направлять в Молодежный театр эстрады (Минск, ул.Московская, 18а) до 21 ноября с пометкой "Национальная музыкальная премия". Электронные заявки принимаются по адресу nmpremia@ctv.by. Необходимо указать название произведения, имена конкурсанта и авторов. Заявка должна сопровождаться звуковым или видеорядом. К рассмотрению принимаются произведения, которые звучали с ноября 2012 года по 31 октября 2013 года.



Победителей определят в 19 номинациях. Будут названы лучшие исполнители, песня, автор, аранжировщик, музыкальный альбом, клип, концерт, гастрольный тур, продюсер и др. Также состоится вручение спецпризов.



Церемония вручения III Национальной музыкальной премии состоится 16 декабря во Дворце Республики. Билеты на гала-концерт поступят в продажу на следующей неделе. Цены будут варьироваться от Br50 тыс. до Br150 тыс.



Конкурс проходит с целью стимулирования развития музыкального эстрадного искусства Беларуси, создания условий для продвижения творчества талантливых эстрадных исполнителей, композиторов, поэтов-песенников, аранжировщиков, продюсеров и других представителей музыкального искусства.



Впервые Национальная музыкальная премия была вручена в 2011 году. За это время обладателями награды в разных номинациях становились Лариса Грибалева, Саша Немо, Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, Леонид Ширин, Нина Богданова, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, группы Open Space, Apple Tea Jazz Band, "Стары Ольса", IOWA и другие артисты.



Организаторы Национальной музыкальной премии - Министерство культуры Беларуси и ЗАО "Столичное телевидение".