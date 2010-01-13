Певица Венера: Много секретов я скрываю под одеждой, сегодня я раскрою все секреты

Концерты Венеры на «Звездном ринге» СТВ.

Настоящее имя Наталья Кодрина, стала известной благодаря работе в дуэте «Ди-Бронкс и Натали», самая яркая и сексуальная певица Беларуси, обладает уникальным мощным и запоминающимся голосом. В ее репертуаре песни на руском, белорусском, английском языках.

Зритель из зала:

Какое оружие ты выбрала для сегодняшнего боя?

Венера:

Только голос и надежда на телезрителей, которые за меня обязательно проголосуют, и я обязательно выиграю. На самом деле, я пришла сюда не для того, чтобы выиграть. Просто хочется хорошо спеть, хорошо выступить, чтобы люди видели меня не только с экранов телевизоров, но еще и вживую, увидели и убедились, что я умею петь хорошо, красиво, по-настоящему, чтобы узнали мои песни, которые им еще неизвестны.

Зритель из зала:

Венера, а зачем тебе так много одежды?

Венера:

Чтобы не сразу все раскусили меня, потому что много секретов я скрываю под одеждой.

Зритель из зала:

А ты нам раскроешь сегодня свои секреты?

Венера:

Обязательно. Ради этого все сегодня и собрались.

Зритель из зала:

Наталья, зачем вы взяли этот сценический образ? Вам есть что скрывать?

Венера:

Имена себе берут артисты не для того, чтобы что-то скрывать, а для того, чтобы, возможно, начать какой-то новый виток своего творчества. Я, например, хотела что-то поменять и в своей жизни, и в своем творчестве. Говорят, что, если тебя что-то не устраивает, поменяй имя, и у тебя поменяется судьба. Возможно, я хотела себе поменять немного судьбу. Я поменяла имя, и у меня поменялась судьба. Я довольна.

Зритель из зала:

Скажите, возрождается ваш былой проект или это просто для «Звездного ринга» дуэтная работа?

Венера:

Мы пока не будем ничего говорить. Но, например, сегодня это выступление только для того, чтобы показать, с чего все начиналось.

Зритель из зала:

У вас есть дочь.

Венера:

Есть.

Зритель из зала:

Представьте себя на несколько минут министром образования. Чтобы вы изменили там? Может быть, ввели бы что-то новое, какие-то предметы посчитали бы лишними?

Венера:

Спасибо за вопрос. Я очень часто представляю себя министром образования, практически каждый день, когда сталкиваюсь с некоторыми проблемами. Я бы, наверное, ничего не убирала, но добавила бы. Не хватает девочкам воспитания, не хватает гордости, хорошей самооценки. То есть, нужны такие женщины-«аристократы», которые будут вводить такие предметы с первого класса, чтобы наши девочки становились леди, ценили себя и не развращались в 10 лет.

Зритель из зала:

По мнению многих критиков, вы танцуете лучше, чем поете. Вы не хотите поменять профессию? Хотя, мне очень нравится, как вы поете.

Венера:

По поводу танцев, я бы так не сказала, потому что у меня нет танцевального образования. А вот музыкальное образование я получаю с восьмилетнего возраста. У меня это – музыкальная школа, студия в городе Могилеве. Оттуда Инна Афанасьева, Наташа Подольская, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Наталья Кудрина, мы все из одного коллектива, у одного преподавателя занимались.

Зритель из зала:

Какой инструмент?

Венера:

Домра – народный инструмент. Я играла в оркестре. Дополнительно – это фортепиано. Далее университет культуры, сейчас университет Современных знаний. Образовываемся… Я считаю, что образование двигает людей вперед, и оно необходимо.

Зритель из зала:

Не хотите попасть на «Евровидение»?

Венера:

У меня был не очень удачный опыт, я вошла в 15, но меня не оценили, и я расстроилась. На самом деле я была уверена, что я войду в 5-ку.

Зритель из зала:

Но сейчас вы уже уверенная женщина.

Венера:

Я, наверное, уже переросла этот возраст конкурса. Хотя, говорят, что и в 36 можно поехать, но я считаю, что лучше я буду писать хорошие песни и радовать зрителя.

Зритель из зала:

Что касается отбора на «Евровидение». Тот участник, который поехал от Беларуси в том году, когда ты пробовала свои силы на «Евровидение», тебя устроил выбор? Если не ты, то кто был достоин представлять страну именно в тот год из твоих конкурентов?

Венера:

Он очень достоин. Человек, который обладает прекрасным голосом.

Зритель из зала:

Речь идет о Петре Елфимове?

Венера:

Да, Петр Елфимов, естественно. Потрясающий человек, но, видимо, были какие-то внешние факторы, которые помешали ему проявить себя для того, чтобы его заметили не только мы, но и мир.

Зритель из зала:

«Венера» – это музыкальный проект, это конкурсная певица, какой-то боец?

Венера:

«Венера» – это я, это мое нутро, это то, чему я сейчас соответствую. Мне это нравится, нравится соответствовать Венере.

Зритель из зала:

Хотелось бы узнать, что вы хотите донести до своих слушателей своими песнями, какие мысли?

Венера:

А вы слушали мои песни?

Зритель из зала:

Только сейчас.

Венера:

Все люди верят в любовь, живут ради любви. Артисты все поют о любви. Поэтому я пою про любовь. Просто у каждого своя любовь. У меня такая любовь, поэтому о любви хочу донести до вас.

Зритель из зала:

А вы матерно можете разговаривать?

Венера:

Нет, у меня дочь, и я хочу ей дать правильное воспитание.

Зритель из зала:

С вашим вокалом можно петь рок-музыку. Как вы смотрите на то, чтобы поменять свое амплуа?

Венера:

Спасибо большое за комплимент. Мне очень нравится рок-музыка, и я даже задумывалась о том, чтобы спеть песню в роковом стиле. Но пока еще не настолько эта идея засела мне в голову, чтобы она мне не давала жить. Но я еще обязательно вернусь к этому моменту и, возможно, спою, потому что хочется мне оторваться, хочется душу нараспашку, выйти в джинсах, в майке-алкоголичке и порвать весь зал.

Зритель из зала:

У вас есть прекрасная возможность. Давайте сейчас акапельно что-нибудь роковое.

Венера:

Предупреждать надо, я хотя бы песню подобрала бы какую-нибудь.

Зритель из зала:

Зачем? Нам не нужна музыка. Это же «Звездный ринг».

Венера:

Пару слов…

Зритель из зала:

Продолжите фразу: Стерва – это…

Венера:

Это мудрая женщина.

Зритель из зала:

То есть в вас тоже есть что-то стервозное?

Венера:

Смотря что вы подразумеваете под этим словом «стерва». «Стерву» еще нужно заслужить. Это не значит, что она истеричка, что она не может удержать себя в руках, что она расстраивает постоянно свою мужскую половину. Это очень мудрая женщина, сдержанная, которая может руководить своим мужчиной и дать ему понять, что она слабая и ее нужно защищать.

Зритель из зала:

Какая певица является вашим идеалом?

Венера:

Я не могу сказать, что она – мой идеал, просто есть артисты, у которых можно взять что-то для себя. Например, Алла Пугачева – это «женщина-все», которая сделала себя. Таковой является Мадонна. Я не хочу быть похожей на нее, я хочу быть Венерой, хочу быть самой собой, но в них есть то, чему бы нам стоило поучиться. И не только как артистам, но и как женщинам.

Зритель из зала:

Когда белорусская Венера запоет на белорусском?

Венера:

Когда мне напишут хорошую песню. Я с удовольствием. Уже поднимался этот вопрос по поводу исполнения на белорусском языке.

Зритель из зала:

Или на корпоративах больше английские песни?

Венера:

Нет, я бы не сказала, что больше английские. Кстати, на корпоративах всем нравятся песни на русском языке, дабы все знали, все понимали, о чем поется, потому что у нас не все владеют английским языком. Белорусский язык обязательно нужен, нужна песня, но эта песня должна быть очень хорошей. Мне не нравится петь песни, которые проходят мимо и не остаются в душе у людей. Если вы напишете мне песню, я с удовольствием спою.

Зритель из зала:

Вы сегодня замечательно выглядите. Костюмы вы придумываете сами или у вас есть личный дизайнер?

Венера:

У меня нет личного дизайнера. Все наши дизайнеры – это наши замечательные журналы мод. Я не хочу сказать, что я увидела в журнале платье и сшила точно такое же. Верх я у кого-то «украду», низ у кого-то, тенденцию буду соблюдать. Мне просто нравится этим заниматься. Естественно, есть профессионал, который воссоздает все это, но под моим чутким руководством, по моим идеям.

Зритель из зала:

У каждой девушки есть какая-то детская мечта. У вас ваша детская мечта сбылась?

Венера:

Еще не до конца. Она на стадии сбывания.

Зритель из зала:

Но она уже действует?

Венера:

Она действует, просто на протяжении жизни у нас появляются новые мечты, к которым мы стремимся. Мы всегда хотим большего от жизни, а мне есть к чему стремиться. И вам всем желаю того же.