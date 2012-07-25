Охранники Аллегровой сломали камеру британской журналистке на «Славянском базаре», та будет жаловаться в Страсбургский суд

Новости Беларуси. Спев две песни во время сольного концерта в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске», Ирина Аллегрова объявила, что её раздражает пресса, и попросила журналистов выключить камеры. Однако Маргарита Фомина, редактор английского журнала VITA CONCERTO, не убрала камеру со штатива. Тогда охранник певицы Аллегровой, резко повернув штатив на 180 градусов, сломал крепления. После чего штатив пришел в негодность. Обиженная журналистка написала на певицу Ирину Аллегрову заявление в милицию Витебска, отправила письмо российскому министру культуры Владимиру Мединскому и в администрацию Владимира Путина, сообщает ctv. by со ссылкой на российскую прессу. Маргарита Фомина собирается подать на Аллегрову в Страсбургский суд, потребовать пять миллионов рублей и купить на эти деньги квартиру в Москве.

Ирина Аллегрова, певица, Народная артистка РФ:

Девушку, которая не убрала фотоаппаратуру, охранник предупредил персонально. Она пренебрегла всеми корректными действиями со стороны персонала, обслуживающего фестиваль. Тогда охранник действительно отвернул камеру от сцены. Очень жаль, что при этом произошла поломка пресловутого винта, но он ведь не фотограф, он не мог предположить, что, если камеру просто повернуть, что-то там сломается.

Певица Аллегрова заявляет, что не собирается никому выплачивать 5 миллионов. А вот 200 долларов за сломанное оборудование заплатила бы с радостью, если бы к ней обратились по-хорошему, сообщает ctv.by со ссылкой на «Московский комсомолец».



Ирина Аллегрова:

Это досадный инцидент, но не более того. И девушка могла бы решить вопрос корректно, если бы ее просто волновала цена испорченной вещи. Я считаю, что как раз непрофессиональные журналисты зачастую и стремятся привлечь к себе излишнее внимание за счет известных людей.

Артистка считает, что Маргарита Фомина специально подняла международный скандал.

Ирина Аллегрова:

Да, я знаю, что пресса была аккредитована и имела право снимать фестиваль. Но это был мой сольный концерт. И я в первую очередь думала о тех семи тысячах зрителей, которым должна была доставить радость. Я отдала фотографам первые две песни, но концерт – не фотосессия! Когда перед носом, в первом ряду сидит желтая пресса, и я знаю, что они весь концерт будут ловить момент, чтобы сделать уродливый снимок... Вы не подумайте, я не боюсь этого! Даже если фотограф ловит момент, когда лицо искажено сильными эмоциями, мне не страшно, пусть люди это увидят! Но специально! И, кстати, никто из прессы не ушел после моей просьбы: остались, даже аплодировали.

Императрица российской эстрады убеждена, что история не тянет даже на сенсацию. В качестве компенсации артистка готова предложить обиженной журналистке кофточку.

Ирина Аллегрова:

Я – женщина, и у меня, смею надеяться, хороший вкус. И она женщина. А посему я могу в качестве компенсации купить ей, например, кофточку. Можно белую или голубую. Это не важно. Юным барышням, желающим получить свою пятиминутку славы, любой цвет очень даже к лицу!

Фанаты в поддержку Ирины Аллегровой создали блог в Интернете, а также написали письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой посодействовать в урегулировании скандала и привлечь журналистку к ответственности за распространение информации, которая унижает честь и достоинство народной артистки России, сообщает ctv.by.