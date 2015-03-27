Новости Беларуси. Главная музыкальная премьера весны. Новую песню к 70-летию Победы 27 марта представил публике народный артист Беларуси Василий Раинчик. Композиция написана в лучших традициях современного праздничного марша.

Благодаря чёткому, ясному ритму и тексту с глубоким смыслом новинка имеет все шансы стать музыкальным гимном республиканского патриотического проекта БРСМ «Цветы Великой Победы». К слову, под таким же названием в свет вышла и песня Василия Раинчика. С премьерой маэстро поздравили известные артисты и музыканты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.