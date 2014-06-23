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Кавэр-бэнд «Мерилин Монро» в программе «Утро» на СТВ

23 июня 2014 12:44
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Новое звучание полюбившейся музыкальной композиции придаст исполнение ее «кавер версии».

Секрет успешного репертуара любого кавер-бенда заключается в том, что оригинал музыкальной композиции к моменту кавер-исполнения становится абсолютным хитом, но даже такой ход исполнителей не всегда «обрекает» группу на успех.

Очень часто музыкальные рок-группы начинают свою карьеру с кавер-репертуара, постепенно набирая обороты и занимая свою нишу на музыкальном поприще, но наши герои давно определили свой творческий путь.

Авторский подход в определении имиджа группы дополнил образ брутальных мужчин, но очень ярких и веселых исполнителей. 

В ближайших планах у музыкантов записать свой небольшой кавер-альбом с композициями интересной аранжировки, абсолютно отличной от оригинала исполнителя, для себя, друзей и знакомых, а еще сделать презентацию своей авторской музыкальной песни, чтобы показать новую музыкальную сторону и творческую грань группы, «накопилось», как говорят сами участники «Мэрилин Монро».

# Белорусская музыка # Музыка # Мерилин Монро

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