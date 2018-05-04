«Музыканты будут играть роли некоторых персонажей». 4 мая в Белорусской государственной филармонии пройдет необычный спектакль для детей

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор проекта, режиссер и актер Игорь Петров, музыкальный редактор проекта, солистка ансамбля «Классик-авангард» Светлана Кудина и автор текстов и песен, поэт, театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.

Что необычного в проекте «Оле – Лукойе»? Какая концепция спектакля? Узнаете, посмотрев видеоматериал.