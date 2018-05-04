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  • «Музыканты будут играть роли некоторых персонажей». 4 мая в Белорусской государственной филармонии пройдет необычный спектакль для детей

«Музыканты будут играть роли некоторых персонажей». 4 мая в Белорусской государственной филармонии пройдет необычный спектакль для детей

04 мая 2018 09:36
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4 мая в Малом зале Белорусской государственной филармонии состоится необычный проект – спектакль «Оле – Лукойе».

«Музыканты будут играть роли некоторых персонажей». 4 мая в Белорусской государственной филармонии пройдет необычный спектакль для детей -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор проекта, режиссер и актер Игорь Петров, музыкальный редактор проекта, солистка ансамбля «Классик-авангард» Светлана Кудина и автор текстов и песен, поэт, театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский

Что необычного в проекте «Оле – Лукойе»? Какая концепция спектакля? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Филармония # Музыка # Игорь Петров # Светлана Кудина # Дмитрий Ермолович-Дащинский # Фотофакт

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