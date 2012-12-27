Минчанин собрал коллекцию виниловых пластинок в 50 000!

Новости Минска. В советском Минске грампластинки продавались в крупных столичных универмагах, а также в магазинах «Ноты» и «Музыка». Магазин «Ноты» был открыт в 1950 году по улице Ленина, 4. Там был отдел грампластинок и музыкальных инструментов.

По воспоминаниям меломанов, в магазине «Музыка» можно было купить пластинки производства «Мелодия». Западных же исполнителей было не достать. Приходилось прибегать к альтернативным методам.

Александр Нилов, коллекционер виниловых пластинок:

Все это было, конечно, на грани фола, потому что, в общем-то, не одобрялось никакими инстанциями, и это постоянно какие-то контакты с какими-то иностранными студентами, - то, что называлось в те годы фарцовка (нелегальный торговый бизнес 1950-1980 годов – ред.). Была статья «Спекуляция», и никто ее не отменял.

Позже появился клуб филофонистов во Дворце Культуры Тракторного завода. И по сей день по субботам сюда приходят меломаны. Анатолий показывает один из популярнейших альбомов группы «Pink Floyd»: «The Dark Side of The Moon».

Анатолий Ясинский, коллекционер виниловых пластинок:

Интерес на протяжении стольких лет к ним не угасает и не угаснет никогда, потому что это шедевры, произведения, которые на ноты разобраны, то есть у любого виниловода спросите, он вам напоет.

В клубе филофонистов многолюдно. Коробки с пластинками располагаются и на полу, и на подоконниках. Кто-то пришел пообщаться, кто-то целенаправленно ищет альбомы конкретных исполнителей.

Сергей же пришел за альбомами «Modern Talking», но надеется найти что-нибудь эксклюзивное.

Сергей Радюк, коллекционер виниловых пластинок:

Раз в 20 лет человека посещает ностальгия, и он ее где-то начинает искать. Я нашел ее здесь. Друзья приходят.

Александр Нилов, коллекционер виниловых пластинок:

Вот эта пластинка – это Мадонна, в таком формате она на Западе не выходила на виниле вообще, то есть она выходила только на компакт-диске. И то, что она выходила пиратским способом, видите, здесь никаких выходных данных, ничего.

У Александра Нилова дома огромная коллекция винила: порядка 50-60 тысяч. Сейчас он вспоминает, как в 1973 году купил свою первую пластинку за 40 рублей. Кстати, немалые по тем временам деньги.

Александр Нилов, коллекционер виниловых пластинок:

Мне больше доставляет удовольствие рассматривать, особенно, если есть пластинки, которые просто произведение искусства. Дизайн, конверты – потому что это вообще было отдельное направление в дизайне: оформление конвертов для виниловых пластинок.

На пластинке есть так называемый сгон: промежуток между бороздками, а там номер. По этим непонятным простому обывателю цифрам коллекционер определяет ценность пластинки. Редкими считаются те, которые напечатаны в первой сотне, так как на них более качественный звук.

Александр Нилов, коллекционер виниловых пластинок:

Потом был так называемый ошибочный прессак, то есть когда случайно по недосмотру была напечатана полиграфия с ошибками. То есть этикетки с какой-то ошибкой, а пластинку уже запустили, и сделали, например, 100 штук уже, потом ОТК увидели, что есть ошибка, - тираж снимается.

Такие пластинки довольно редки, и за них коллекционеры выкладывают запредельные суммы. К слову, один из альбомов «Тhe Beatles» на виниле продали за 10,5 тысяч долларов.

Александр Нилов, коллекционер виниловых пластинок:

Сейчас, как раз-таки, западными пластинками никого не удивишь. Их просто бесчисленное количество. А вот советские – это уже утеряно, потому что многие их выбросили еще в те времена.

У Александра Нилова насчитывается порядка 150, а то и больше пластинок «Песняров».

Александр Нилов, коллекционер виниловых пластинок:

У меня есть одна пластинка «Песняров», вторая пластинка, которая на одной стороне этикетки значок стерео, а с другой стороны – со значком моно. То есть, такого быть не может в принципе. Я уверен, что даже сами «Песняры» не знают. Во всяком случае, с двумя из них я разговаривал, они понятия не имеют, что это такое было.

С того времени, как Томас Эдисон изобрел граммофон, прошло 120 лет. А о том, что качественнее звука еще не придумали, вас убедит любой виниловод.

По данным статистики, пик спада продаж винила наблюдался в 2005 году, сейчас же идет устойчивый рост. Не исключено, что эта музыка отнюдь не из прошлого, а, возможно, из будущего, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.