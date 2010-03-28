«Леприконсы» пишут свои тексты с помощью интернет-программы, потому что у них туго с мозгами?

Концерт группы «Леприконсы» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Леприконсы» образовалась в 1995 году, исполняли панк-рок, после того, как в звучании команды добавился аккордеон, музыка стала упрощаться, нынешний свой стиль «Леприконсы» называбют агро-роком. В их дискографии 4 альбома и множество клипов. После временного затишья недавно сделали попытку возвращения в большой рок-н-ролл. Лидер группы - Илья Митько.

Зритель из зала:

Илья, какая группа может доставить тебе удовольствие в сражении с тобой?

Группа «Леприконсы»:

Смотря какое удовольствие, и смотря какое сражение.

Зритель из зала:

В музыкальном сражении.

Группа «Леприконсы»:

Я даже не могу себе представить. В принципе, музыкальное сражение — это, конечно, не настоящий поединок, поэтому любой противник будет воспринят нами с положительными эмоциями и улыбками на лице.

Зритель из зала:

Вы хотя бы приблизительно можете подсчитать, сколько раз вы пели песню «Хали-Гали» за всю свою творческую карьеру на концертах?

Группа «Леприконсы»:

Не можем. Если учесть, что концертов у нас было больше нескольких тысяч, то, наверное, более нескольких тысяч раз мы эту песню уже пели.

Зритель из зала:

Тогда другой вопрос. А были ли концерты, на которых вы не пели эту песню?

Группа «Леприконсы»:

Конечно, были. Это концерты, которые я иногда своей теще устраиваю, концерты, которые я жене своей устраиваю, родителям. Нет, что касается этой песни, то эта песня — музыкальный флагман нашего творчества.

Зритель из зала:

Сколько кризисов было за всю историю «Леприконсов», и что это были за кризисы?

Группа «Леприконсы»:

Кризис — это тот момент, когда становится мало концертов, и я уже понимаю, что та жизнь, к которой я привык, перестает появляться у меня в расписании, тогда это становится хорошим поводом для того, чтобы сесть и написать новые песни. Вообще, я считаю, что кризис — это отличное время для того, чтобы молодые группы показывали, на что они на самом деле способны. Кризис — это такое время, когда можно поймать золотую рыбку.

Зритель из зала:

Какие из ваших треков написаны под влиянием чужих мотивов?

Группа «Леприконсы»:

Пятый и седьмой треки. Есть такое понятие, которым мы пользуемся — не чужие песни, а музыкальная цитата.

Зритель из зала:

Илья, назовите три самые плохие музыкальные группы.

Группа «Леприконсы»:

Если есть возможность не говорить, что свое — это плохо, я буду первым, кто этого не скажет. Конечно, у нас есть слабые артисты, и их предостаточно, но время все расставляет на свои места. Вот даже те 75%, которые заработали наши артисты, и попсы было столько на радио, где они сейчас? Их было миллион. А дело в том, что ребятам дали шанс, и эти музыканты сейчас еще «гонят» на 75% и говорят, что это было плохо. Просто люди пилят сук, на котором они сидят. Я вообще этого не понимаю. Глупости...

Зритель из зала:

Кто из белорусских музыкантов при встрече не подает вам руку?

Группа «Леприконсы»:

Недавно у нас испортились отношения с Максимом Олейниковым по ряду причин, и я ему не хочу руку подавать, и он мне вряд ли подаст.

Вы знаете, возьму на себя смелость сказать, что группа «Леприконсы» - это первая группа, которая начала играть музыку в стиле «агро-трэш». Это наш исконный белорусский стиль, песенки в этом стиле очень хорошо поются космонавтами на нашем первом белорусском агро-космодроме. И сейчас мы исполним гимн всех красивых мужчин Беларуси, который называется «Девчонки полюбили не меня».

Зритель из зала:

Не кажется ли вам, что ваши песни для каких-то дурачков, все такие предельно простенькие, ни о чем?

Группа «Леприконсы»:

Да, вы знаете, вопрос у вас тоже не из самых умных. Просто я не хочу никакой агрессии и вполне понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Но есть группы, творчество которых сеет сомнение, раздумье и горечь от прожитых дней. Я с ранних пор был крайним таким оптимистом. Про себя, конечно, некрасиво говорить, но я считаю себя грустным оптимистом с клоунским лицом, поэтому наши самые известные песни созданы специально для того, чтобы делать из самых умных, из самых серьезных, из самых важных людей в момент внимания к нашему творчеству дурачков. Конечно, потому что расслабление и релаксация нужны всем, без исключения. И к жизни не всегда надо относиться так серьезно, как вам хотелось бы.

Зритель из зала:

Илья, скажи, ты поменял статус неженатого дебошира, где-то местами, наверное, даже ловеласа, на семейного, хорошего человека, мужа и отца, отразится ли это каким-то образом на твоем творчестве?

Группа «Леприконсы»:

На меня моя свадьба и рождение сына повлияли положительно. Я считаю, что я сильно изменил отношение ко многим радостям в своей жизни. Считаю, что многие радости, которые были у меня раньше в жизни, греховны и ведут в пустоту.

Зритель из зала:

Ты хочешь быть отличным примером для своего сына, но позволяешь себе даже на сцене в микрофон нецензурно выражаться. Будет ли это хорошим примером для твоего ребенка?

Группа «Леприконсы»:

Ну, ты же ему сейчас не будешь звонить, правда? Я еще просто понимаю, что у меня происходит адаптация...

Зритель из зала:

Есть музыканты, которые откровенно подражают вашему творчеству, например группа «Дрозды». Как вы к этому относитесь?

Группа «Леприконсы»:

Я, во-первых, не считаю, что «Дрозды» откровенно подражают нашему творчеству, потому что сам был в шкуре «Дроздов». Когда группа «Леприконсы» появилась, только не уважающий себя человек не сравнивал нас с группой «Ляпис Трубецкой». Я считаю, что это хорошая музыкальная традиция, и такой стиль музыки очень открытый и простой, в котором достаточно несложно себя реализовывать, поэтому я только рад, что группа «Дрозды» занимается такого вида творчеством.

Зритель из зала:

А как вы считаете, кто в белорусском шоу-бизнесе занимает второе место после вас по понтам?

Группа «Леприконсы»:

Хороший понт — дороже денег. Вам, видно, об этом известно, человек с красивым шарфиком и с бляхой на пол... Смотрите, застудитесь, на самом деле, такие бляхи нельзя носить, очень много радиации, потом прибор перестанет работать, не будет ловить телефонную связь.

Зритель из зала:

Я слышал, что вы пообещали группе «Крама» помочь записать альбом? Как идут дела?

Группа «Леприконсы»:

Я считаю, что Ворошкевич со своей бандой — это мастодонт белорусского рока, поэтому у нас возможность есть, я позвонил и сказал: «Ребята, вы можете у нас свой альбом записать совершенно бесплатно». На что потом прочитал где-то в интернете, что на самом деле не бесплатно, а на каких-то лояльных условиях. Я предложил ребятам записать альбом абсолютно бесплатно, если у них это получится, то будет классно. Другое дело, что я предложил, но пока еще они не пришли, наверное, репетируют.

Зритель из зала:

Вы говорили, что пишете свои тексты с помощью интернет-программы? У вас туго с мозгами?

Группа «Леприконсы»:

У меня все хорошо с мозгами. Я не жалуюсь, к доктору не обращался. Симптомов никаких нет. Нет тревоги, беспокойства, галлюцинаций. Дело в том, что, когда я сказал, что я пишу с помощью интернет-программы, это была абсолютная правда. И с помощью программы тоже. Дело в том, что в этом и проявилась моя смекалка, вы можете долго сидеть и думать, придумывать рифмы, а я быстрее вас в 10 раз, открою программу, посмотрю все рифмы и подберу себе подходящие.

Зритель из зала:

Вам просто дороги «Леприконсы», как память, или вы бы их давно распустили?

Группа «Леприконсы»:

«Леприконсы» это твердая, боевая единица в белорусской филармонии. Я не знаю, почему, но с каждым годом география наших концертов только увеличивается. У нас был такой близкий, но не открытый регион — Прибалтика. В прошлом году мы по Прибалтике сделали концертов до десяти. Поэтому, я считаю, что «Леприконсы» это не просто память, это мое все. Другое дело, что я, конечно, может, не уделяю столько времени творчеству группы «Леприконсы». За это простите меня, пацаны.