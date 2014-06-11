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Новый клип Psy взорвал Интернет. 30 миллионов просмотров за три дня

11 июня 2014 08:11
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Новости Южной Кореи. Песня Hangover в исполнении южнокорейского певца Psy и американского рэпера Snoop Dogg посвящена похмелью. Все пять минут клипа молодые люди употребляют спиртные напитки, купаются в бассейне, играют в биллиард, в общем, развлекаются, как могут. За все эти излишества приходится платить. Как – смотрите видео.

В прошлом Psy уже заявлял, что, к несчастью, корейская водка – его «лучший друг» и «порочный партнер».

Видеоклип на песню Hangover загрузили на YouTube в минувшее воскресенье, 8 июня. Ко вторнику число просмотров уже превысило отметку 35 миллионов просмотров. То ли еще будет.

Напомним, клип на песню Gangnam Style, выпущенный почти два года назад, сделал Psy, без преувеличения, мировой знаменитостью.

Кстати танец, который PSY исполняет в этом клипе, обрёл такую популярность, что его повторили миллионы людей по всему миру – от певицы Мадонны до заключённых тюрьмы на Филиппинах.

Во время приёма у Генерального секретаря ООН PSY вместе с Пан Ги Муном исполнил зажигательный танец.

Настоящее имя PSY – Пак Чэ Сан. Его дебют в Южной Корее состоялся в 2001 году. В 15 лет он увидел по телевизору выступление британской группы Queen и с этого момента решил посвятить себя музыке. Став мега-популярным, рэпер выступает с лекциями о себе на английском языке, появляется в ведущих американских и британских телешоу.

# Звезды # Музыка

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