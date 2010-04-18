Группа «Стокс»: Люди плохо люди уживаются в нашем коллективе, потому что мы козлы

Концерт группы «Стокс» на «Звездном ринге» СТВ

Группа «Стокс» была создана в 1996 году в Новополоцке как англоязычный проект, исполняющий мэйн-стрим альтернативную музыку. После неудачной попытки выйти на европейский рынок, начали исполнять пени на русском и играть поп-рок. Несколько лет назад переехали в Москву под продюсирование знаменитого бас-гитариста «Машины времени» Александра Кутикова.

Зритель из зала:

Ребята, почему практически на пике популярности в Беларуси вы решили уехать в Москву? На месте не сиделось или хотелось больших гонораров?

Группа «Стокс»:

Во-первых, мы считаем, что это не пик популярности, это только начало. Мы не покинули Беларусь, мы сюда приезжаем достаточно часто. Просто хочется большего, хочется идти дальше, поэтому мы осваиваем все большие территории.

Зритель из зала:

Господа, у вас так часто меняется состав группы. Это несносный характер фронтмена, какие-то разногласия или финансовая неудовлетворенность музыкантов? Что происходит?

Группа «Стокс»:

Хороший вопрос. Состав у нас меняется намного реже, чем во многих других группах. На данный момент у нас новый барабанщик – Михаил. Андрей с нами играл в самом начале, потом у него был перерыв, а с Кириллом мы по жизни. Поэтому не знаю, кто меняется…

Зритель из зала:

Какая рок-н-рольная тусовка вам ближе, в России или в Беларуси, и почему?

Группа «Стокс»:

Рок-н-рольная тусовка везде одинакова, в этом и есть суть рок-н-рола. Искренние люди, которые радуются жизни, живут сегодняшним днем - это и есть рок-н-ролл, мы это и проповедуем со сцены.

Зритель из зала:

Александр Кутиков продолжает с вами сотрудничать или все закончилось после записи альбома?

Группа «Стокс»:

У нас сейчас временная пауза. В связи с кризисом мы отложили выпуск альбома. Пока мы ждем более лучших времен, продолжаем дружить, общаться. Надоели мы ему, сейчас у него много дел, он выпускает сольный альбом, поэтому мы сейчас готовим другой альбом, а дальше будет видно.

Зритель из зала:

Вы скрываетесь от папарацци или любите быть в центре внимания?

Группа «Стокс»:

Мы еще не настолько «звездные», чтобы за нами гонялись папарацци. Мы спокойно ходим по улицам, ни от кого не скрываемся, нормально общаемся. Если кто-то нас узнает, это приятно, но не более того.

Зритель из зала:

А что стало с Русланом Парфеновым? Он ушел из вашей группы. Где он сейчас?

Группа «Стокс»:

Мы сами это хотим узнать. Если кто-нибудь знает, пожалуйста, позвоните нам.

Зритель из зала:

Если бы вы были музыкальными критиками, то какие достоинства и недостатки вы бы нашли у группы «Стокс»?

Группа «Стокс»:

Боюсь, что я никогда не буду музыкальным критиком. Так уж сложилось, я в 36 лет уже музыкант и этим горжусь. Это слова нашего барабанщика Михаила. Я сейчас все время их цитирую. Недостатки группы «Стокс» лень, как у всех людей. Надо больше работать. Во всем остальном, вроде бы, неплохие парни.

Зритель из зала:

Что вам дается труднее, написание текстов или музыки?

Группа «Стокс»:

Текстов, потому что музыка пишется быстро, а в тексте нужно донести какую-то мысль, и иногда это сложно.

Зритель из зала:

Только что вы исполняли песню, хотелось бы знать, что значат слова: «Между морем и Крымом»?

Группа «Стокс»:

Это песня о состоянии, в котором я находился, когда ее писал. Это всего лишь аллегории и метафоры. Это состояние заброшенности и потерянности, которые меня посещают очень часто, и сейчас тоже, эта песня об этом.

Зритель из зала:

Что должно случиться, чтобы вы приехали обратно из Москвы на родину?

Группа «Стокс»:

Мы не покидали родину. Я, например, бываю здесь достаточно часто. Пару раз в месяц я кочую туда-сюда. У меня семья в Беларуси, поэтому оторваться не получится. А если ты имеешь в виду: обломаться и с потухшим взглядом вернуться в Минск – нет, такого не будет, не та мы группа.

Зритель из зала:

Ребята, скажите, пожалуйста, только честно, ваш переезд в Москву закончился провалом?

Группа «Стокс»:

Наш переезд в Москву закончился, слава Богу. Мы туда переехали, как-то удержались. Никакого провала нет, как видите, мы же здесь стоим, группа существует. Не скажу, что там все просто, но мы играем в клубах, боремся, сражаемся, радуемся жизни. Провалов никаких нет. Если ты имеешь в виду: провал, что мы не стали Майклом Джексоном или Пугачевой, наверное, нам это и не надо в данный момент. Просто мы играем музыку и делаем свое дело, и этот город тоже много чему нас научил. В старости мы организуем группу и назовем ее «Провал».

Зритель из зала:

Вы считаете себя белорусскими музыкантами?

Группа «Стокс»:

Я себя считаю белорусским музыкантом. Я здесь родился. Миша уже начинает считать себя белорусским музыкантом, хотя он родом из Тамбова. Я не знаю, говорит ли это о чем-то. Музыканты космополиты, никто от своих корней не открещивается. Мы не говорим: нет, мы не из Беларуси, мы – россияне. Кирилл – белорус, правда, сменил гражданство сейчас, но все родились здесь, ходили по этим улицам и влюблялись здесь.

Зритель из зала:

Алексей, спойте нам, пожалуйста, песню «Алеся» группы «Сябры».

Группа «Стокс»:

Я хорошо отношусь к музыкантам и к этой песне, но лучше выйдите и ударьте меня по лицу, выдержу удар. Петь не буду «Алесю», простите, не могу, слов не знаю и не могу. У меня, видимо, не такие вокальные данные, как у группы «Сябры».

Зритель из зала:

Вам хватает тех денег, что вы зарабатываете, чтобы прожить в Москве?

Группа «Стокс»:

Как видишь, живем. Если бы не хватало, приехали бы обратно, наверное, жили бы здесь. Хотя я не знаю, дешевле здесь жить или нет.

Зритель из зала:

А качество вашей жизни в Москве?

Группа «Стокс»:

Нормальное. Как у всех музыкантов, есть крыша над головой, вода, еда, на Bentley не ездим. Мы живем на репетиционной базе возле столовой, там речка рядом.

Зритель из зала:

У меня вопрос к Кириллу Сенину. Вас называют секс-символом вашей группы. В чем же секрет вашей сексуальности?

Кирил Сенин (группа «Стокс»):

Спасибо. Я об этом только что узнал. Меня вечером все побьют.

Зритель из зала:

Как вы оцениваете белорусский рок по сравнению с российским?

Группа «Стокс»:

Он медленный, толерантный, добрый. А там не все так просто, конкуренция большая, надо пахать, работать, выживать. Поэтому здесь добрый и спокойный рок.

Зритель из зала:

Вы были больше конъюнктурны, когда вы выступали на английском языке, или все же на русском языке?

Алекс Стокс (группа «Стокс»):

Мы считаем, что, когда мы поем на русском, люди понимают, о чем мы поем, это очень важно, особенно там, где мы сейчас находимся. В России очень важен текст и идеи, которые ты несешь или не несешь, без этого проблематично. Да и я разговариваю и думаю на русском языке.

Кирил Сенин (группа «Стокс»):

А вообще, если есть посыл и есть, что сказать, язык не важен, но многие просто прячутся за английским, как будто играя красивую музыку, а на самом деле им просто нечего сказать, и все.

Алекс Стокс (группа «Стокс»):

Сейчас скажут: «А ты прятался за английским, когда играли на английском?» Так вот, мы не побоялись показать, что нам есть, что сказать, язык сложный.

Зритель из зала:

И все-таки, ребята, скажите, почему так плохо люди уживаются в вашем коллективе? Барабанщики меняются, клавишник уходит-приходит. Почему?

Группа «Стокс»:

Потому что мы козлы, наверное. Мы не ругались, на самом деле, ни с клавишником, ни с барабанщиком. Барабанщик остался здесь с семьей. Он не смог переехать в столовую, где мы живем возле реки, как сказал Кирилл. У него здесь семья, недавно родился ребенок. Каждый выбирает свой путь, у нас же здесь нет рабов в группе. Поэтому, если кто-то решил для себя уйти из группы, то никто никого не держит.

Зритель из зала:

Вы с самого детства хотели стать музыкантами?

Алекс Стокс (группа «Стокс»):

Я лично мечтал стать музыкантом с пятого класса, надеюсь, сейчас это уже произошло, поэтому я уже практически близок к ощущению счастья. Кирилл, ты мечтал быть музыкантом с детства?

Кирил Сенин (группа «Стокс»):

После космонавта, пожарника, танкиста, потом только музыкантом. На этом остановилась вся фантазия.

Алекс Стокс (группа «Стокс»):

Тогда я тоже расскажу, кем я хотел быть. Я хотел быть буденновцем, но меня мама обломала, сказала, что буденновцев уже нет. Это был первый облом в жизни.

Зритель из зала:

Как проходит ваш обычный день, когда нет концертов и репетиций?

Группа «Стокс»:

Хреново.