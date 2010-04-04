Группа «Чистый голос»: До тех пор, пока вы ходите на фанерные выступления, эти артисты будут выступать

Концерт группы «Чистый голос» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Чистый голос» была создана в 1992 году, лауреаты государственной премии и задуховное возрождение. Дискография вокальной группы насчитывает 6 альбомов. Программа «На войне как на войне» подготовлена совместно с народным артистом Беларуси Владимиром Гостюхиным. В репертуаре группы славянские народные песни, старинные романсы, духовная музыка, советские и зарубежные хиты.

Зритель из зала:

Господа, вы объехали с концертами полмира. Было ли такое выступление, где вам было тяжелее всего, не понимала или не принимала публика, где это было, и почему так произошло?

Группа «Чистый голос»:

Вы сказали, что мы объехали полмира и, наверное, самое тяжелое выступление будет как раз на той половине, на которой мы еще не были.

Зритель из зала:

Есть ли в вашем репертуаре хоть одна песня, которую вы поете много лет, но без удовольствия?

Группа «Чистый голос»:

Пожалуй, нет. Когда что-то делаешь, то всегда трепетно относишься к своему репертуару. Таких песен просто нет, мы выбираем сами песни.

Зритель из зала:

А если зритель просит, требует?

Группа «Чистый голос»:

С удовольствием поем.

Зритель из зала:

Многие белорусские артисты любят пожаловаться на свою тяжелую жизнь. А насколько тяжелая она у вас?

Группа «Чистый голос»:

Очень тяжелая. Вы на нас посмотрите...

Зритель из зала:

Вы, как настоящие профессионалы своего дела, что можете посоветовать своим соперникам по «Звездному рингу», группе «Kriwi»? Знакомы ли вы с их творчеством? Если знакомы, то, может, видите какие-то недостатки или сильные стороны?

Группа «Чистый голос»:

В первую очередь мы хотели бы нашим оппонентам пожелать оставаться самими собой. Это у них великолепно получается и, мне кажется, что у нас сегодня достойный конкурент.

Зритель из зала:

На сегодняшний день вы бы ввели что-то похожее на худсовет, чтобы на белорусскую эстраду не пробивалась откровенная серость?

Группа «Чистый голос»:

По-моему, худсовет — это вы, зрители, в первую очередь. Нужно слушать зрителей, потому что худсовет только мешает. Пока вы смотрите, пока вы ходите на эти выступления фанерные, до тех пор у нас эти артисты будут выступать.

Зритель из зала:

Как вы думаете, 75% белорусской музыки, которые звучат в FM-эфире, навредили этой музыке или нет?

Группа «Чистый голос»:

Я думаю, что нет. Кое-что появилось интересное, но, конечно, много всплыло мусора в связи с этим. Я так понимаю, радиостанциям нужно было чем-то заполнять эфир, и они вынуждены были подбирать все, что было на просторах родной Беларуси. Но, я думаю, что среди этого мусора что-то отсеется, а хорошее всегда останется. Наверное, все-таки это был положительный момент.

Зритель из зала:

Анжелика Агурбаш не так давно сказала, что на белорусской эстраде ничего интересного не происходит. Вы с этим согласны?

Группа «Чистый голос»:

Что касается нашего шоу-бизнеса, слава богу, что мы к нему не относимся, или, наоборот, это плохо… Но мы не относим себя к шоу-бизнесу. Но что-то же происходит. Вот, «Звездный ринг» уже есть, а так бы никого не было, никто бы не стоял здесь.

Зритель из зала:

Глубокая музыка, серьезная публика, серьезный посыл. Но, наверняка же, были приглашения выступить на корпоративах и спеть там?

Группа «Чистый голос»:

Естественно. Слава богу, что они есть.

Зритель из зала:

Так вы работаете на корпоративах и можете петь, когда стучат ложками?

Группа «Чистый голос»:

И с удовольствием поем. Это неотъемлемая часть любого артиста. Я думаю, что хоть раз любая «звезда» выступала на корпоративах. И это уже зависит от того, какие люди слушают, от их культуры.

Зритель из зала:

Но в такие моменты вы тоже пытаетесь донести что-то серьезное?

Группа «Чистый голос»:

Естественно. Но иногда и веселые песни поем.

Зритель из зала:

Есть ли такая песня, которая произвела на вас просто оглушительное впечатление?

Группа «Чистый голос»:

Мы ее первые исполнили. Это песня Игоря Матвиенко, так называемая «Русская песня». Как только мы ее услышали, она сразу попала в наш репертуар. Было бы очень хорошо, если бы Игорь написал ее специально для нас.

Зритель из зала:

А вам не надоело перепевать старые песни, которые звучат в исполнении многих «звезд»?

Группа «Чистый голос»:

Я не хочу обидеть нынешнюю молодежную музыку, но в большинстве своем — процентов 80 — это хлам. А те песни, которые незаслуженно забыты, написанные даже в 40-е, 50-е, 60-е годы, мы видим по-новому и доносим, многие, кто сейчас присутствует здесь, поют песни, не догадываясь, что они были написаны в 50-е годы. Настоящая эстрадная классика — это всегда хорошо. И еще один момент — очень тяжело писать для нашего коллектива. Часто авторы приносят какие-то песни, мы бы с удовольствием исполняли новые песни. Песня «Береза» получилась. Ее исполняем только мы. У нас еще есть несколько песен из тех, которые рождаются внутри коллектива. Но очень сложно найти хороший материал для пяти исполнителей. Поэтому мы вынуждены обращаться к музыке, которая уже написана.

Зритель из зала:

Мы часто слышим о скандалах среди попсовых групп. Почему ничего подобного мы никогда не слышали о вас или подобных вам группах?

Группа «Чистый голос»:

А вы о нас вообще много слышали?

Зритель из зала:

Если честно, нет.

Группа «Чистый голос»:

Наверное, в первый раз нас слышите или видите.

Зритель из зала:

Нет, не первый.

Группа «Чистый голос»:

Это, может быть, наша вина, может быть, не наша, но мы стараемся. Вот сегодня мы с вами познакомимся, и может, еще кто-то нас увидит. Может быть, у нас появятся еще поклонники среди более молодого поколения, думаю, что это вопрос к СМИ — вопрос XX или XXI века. Все, что сегодня звучит, все, что сегодня мы слышим, — это все идет из ящика, из прессы и так далее.

Зритель из зала:

Какие коллективы на постсоветском пространстве, работающие примерно в вашем ключе, вам не нравятся?

Группа «Чистый голос»:

Нет таких коллективов в нашем ключе. С кем нас еще можно сравнивать? Даже вокальный коллектив, который есть у нас в Беларуси, «Камерата», и то нас нельзя с ними сравнить. Мы поем абсолютно разную музыку.