«Человек-оркестр», битбоксер Олег Богомолов: в консерватории не учат битбоксингу!

Начните свой день с хорошего настроения, ну а мы вам поможем, и познакомим с «человеком-оркестром».

Олег Богомолов, битбоксер:

Часто, кстати, после выступления не верят, (что это происходит в реальном), думают, что это dj поставил «подложку», то есть ты просто держишь микрофон, получается, когда ты держишь микрофон, рот закрыт и не понятно, что ты там делаешь, да? Поэтому сейчас мы сидим, рот у меня открыт и я могу абсолютно легко сделать там какой-нибудь «бит»

Мы убедились лично, что музыкальному шарлатанству в искусстве битбоксинга нет места. Незаурядное исполнение привлекает внимание, прежде всего, своей непростой техникой: когда с ролью полноценной музыкальной команды артист справляется исключительно собственными усилиями;

Олег Богомолов, битбоксер:

Имитация звуков, ритмов музыкальных каких-то композиций, абсолютно любых композиций, любых звуков, здесь нет какого-то ограничения, с помощью данных каждого человека, которые есть: голос, нос, рот, язык, то есть «все в купе», когда работает в одной системе – это и получается Начало творческого пути современного битбоксера Олег Богомолов обозначает «нулевой точкой отсчета», которая позволяет освоить необыкновенное исполнение любому и каждому.

Олег Богомолов, битбоксер:

У каждого есть свой стиль, он формируется последовательно: вначале мы копируем кого-то, каких-то известных beatbox-ров, смотрим на них, пытаемся их техники перенять и потом, когда у тебя есть уже база, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-ый «бит», ты уже начинаешь формировать какой-то свой стиль…Понятно, какие-то свои фишки никто не выдает, уже нужно до этого всего самому дойти, но, по крайней мере, научиться и попробовать может абсолютно любой человек.

Убедиться в непростом музыкальном исполнении не составит и вам, дорогие телезрители, особого труда. Для этого достаточно попробовать себя в битбоксинге лично.

Олег Богомолов, битбоксер:

На мероприятиях даже бабули кричат «как надо» - все довольны, счастливы... Это интересно!