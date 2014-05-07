Евровидение-2014. Сестры Толмачевы о финале: Мы приехали, чтобы побеждать!

Новости России. Во вторник вечером в Дании прошел первый полуфинал «Евровидения». Из 16 конкурсантов в финал прошли только 10. Финалистами стали представители Черногории, Венгрии, Армении, Азербайджана, Украины, Сан-Марино, Швеции, Нидерландов, Исландии и России.

Представители России на «Евровидении-2014» сестры Анастасия и Мария Толмачевы надеются на победу в конкурсе, финал которого пройдет 10 мая.

Сестры Толмачевы, представители России на «Еврвоидении-2014»:

Каждый участник приехал сюда за победой. Когда выходишь на сцену, думаешь только о песне. А на "Евровидение" мы приехали, чтобы побеждать!

За плечами 17-летних сестер Толмачевых внушительный музыкальный опыт. В 2006 году Настя и Маша Толмачевы выиграли детское «Евровидение» с песней собственного сочинения «Весенний джаз». В следующем году после победы Толмачевы записали свой первый альбом «Половинки», дебютировали в качестве телеведущих в нескольких популярных программах на российском телевидении, снялись в новогоднем мюзикле «Королевство кривых зеркал», где спели с Аллой Пугачевой.



До 10 мая у сестер есть время на то, чтобы восстановить силы. И, наверняка, девушки 8 мая будут болеть за Тео, представителя Беларуси на «Евровидении-2014». Толмачевы давно назвали нашего исполнителя своим фаворитом. Напомним, Тео споет «Чизкейк» под 10-м номером. Как белорус готовится к конкурсу - смотрите видео.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.