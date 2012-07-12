Дмитрий Колдун: Жаль, что в Беларуси не проходят такие проекты, как «Фабрика звезд. Россия - Украина»

Новости России. В июне в Москве прошел новый музыкальный проект одного из росийских телеканалов - «Фабрика звёзд. Россия-Украина». В нем приняли участие выпускники «Фабрики звезд» прошлых лет из России и Украины. Со счётом 3:2 в схватке победу праздновали вокалисты, выступавшие за Россию: Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, Влад Соколовский и Доминик Джокер. Честь украинской команды на «ринге» отстаивали: Стас Шуринс, Ева Бушмина, Эрика, Макс Барских и дуэт «ДиО фильмы».

После финала, когда страсти вокруг проекта поутихли, корреспондент сайта ctv.by связался с Дмитрием Колдуном с целью разузнать о впечатлениях артиста.

Дмитрий Колдун, певец:

«Фабрика звёзд. Россия-Украина» – интересный проект, абсолютно новый формат для российского телевидения. Очень радует, что все происходило в режиме живого звука, что в настоящее время – приятное исключение из «фанерных» проектов. Понравилось абсолютно все: режиссура номеров, которые ставил Андрей Сычев и его команда (кстати, они ставили номера на всех предыдущих «Фабриках»), творческая работа телевизионного режиссера и операторов – прямо как на Евровидении! Я еще раз убедился, что такие соревнования дают новый творческий толчок, ведь с каждым номером приходилось бороться не только с командой соперников, но и с самим собой! Конечно, очень жаль, что подобные проекты не проходят в Беларуси.

«Фабричное» соревнование оценивали мэтры музыкальной индустрии двух стран. В состав судейской коллегии вошли: композитор Виктор Дробыш, народная артистка Украины Таисия Повалий, музыкальный продюсер первой украинской «Фабрики звезд» Юрий Никитин, оперная певица Любовь Казарновская и педагог по вокалу Нина Савицкая. Многие участники проекта отмечали плодотворную работу судей и утверждали, что судейство на «Фабрике» жестковатое, но объективное.

Корреспондент ctv.by:

Почему Виктор Дробыша, твой экс-продюсер, был постоянно недовлен твоим выступлением?

Дмитрий Колдун, певец:

У нас с Виктором Яковлевичем долгая история взаимоотношений. Не всегда все было гладко. Да, он строг и категоричен, но в целом в его словах есть здоровое зерно, даже когда оно несет критику. Мне приятно, что мои выступления комментировали такие профессиональные люди даже вне зависимости от того, хвалили или ругали.

Корреспондент ctv.by:

Кого из представителем украинской команды ты бы отметил?

Дмитрий Колдун, певец:

Мне понравился образ Макса Барских, на мой взгляд, это что-то новое. Видно, у него есть идея.

Справка сtv.by

Проект «Фабрика звёзд. Россия-Украина» проходила по принципу боксерского поединка. Жребий определяет страну, а тренеры этой страны выбирают первого выступающего. Команда противника выставляет против него своего участника. Судейское жюри присуждает победу одному из пары выступающих артистов, таким образом, страна, которую он представляет, набирает очки.

1-я программа: представление участников (каждый исполнял свой собственный хит), 2-я программа: ретро-шлягер, 3-я – звездные дуэты (участники из России поют со звездами из Украины и наоборот), 4-я – мировой хит и финал.

Тренерский штаб российской сборной: Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, украинской – Константин Меладзе и Наталья Могилевская.