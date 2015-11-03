Дирижер Александр Сосновский: Дирижер должен владеть всеми жанрами, тогда он интересен оркестру!

Одни говорят, что можно обойтись и без дирижёра, другие, что - это ключевая фигура, и если бы ни он - ничего бы в оркестре не зазвучало бы. Как это получается? Каждый музыкант видит свою партитуру?

Александр Сосновский, главный дирижер Брестского симфонического оркестра, главный дирижер Минского концертного оркестра «Немига», преподаватель Белорусской академии музыки:

У каждого на пульте стоит своя партия, а дирижёр должен видеть и слышать. Он должен понимать, что происходит. Дирижёры - они вампиры. И когда посылается заряд, получаешь ответ - вот это самый большой «кайф».

Много ли людей в Беларуси сегодня выбирают профессию дирижера? Вы преподаете в академии музыки. Кито эти люди, которые сегодня поступают к Вам учиться. Современность. Накладывает ли она отпечаток на новую формацию дирижеров?

Александр Сосновский, главный дирижер Брестского симфонического оркестра, главный дирижер Минского концертного оркестра «Немига», преподаватель Белорусской академии музыки:

В Академии музыки давно налажена система подготовки кадров дирижеров. Ещё с советских времен эта система себя оправдывает. Это такая постепенная система развития и подготовки. В течении с первого курса по пятый проходит дирижирование по различным специальностям. Музыканты народных инструментов, духовых, струнных, и пианисты… Это вторая дополнительная специальность к их основной профессии. Есть у нас специализированная специальность: «Опера и симфоническое дирижирование». Это высший пилотаж. Мы выбираем только самых-самых…

Отличаются ли наши белорусские, мировые дирижеры и этот стиль?

Александр Сосновский, главный дирижер Брестского симфонического оркестра, главный дирижер Минского концертного оркестра «Немига», преподаватель Белорусской академии музыки:

Есть классические программы, есть эстрадные программы. Есть программы-шоу. Дирижер должен трансформироваться от программы к программе, от стиля к стилю, тогда он интересен. Дирижер должен уметь дирижировать всё! Может, что-то лучше, что-то - хуже, но он должен владеть всеми жанрами. Тогда он интересен оркестру.