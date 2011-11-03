Анна Шаркунова: Моя первая учительница сказала, что у меня нет ни слуха, ни голоса

Анна Шаркунова. Родилась в Пинске. Финалистка проекта «Звездный дилижанс» на телеканале СТВ. Обладательница премии «ТОП-50 красивых и успешных людей Минска». Лучшая поп-исполнительница 2007 года. Дебютный альбом «Сердце красавицы» был тепло принят слушателями и критикой. По мнению продюсера Владимира Кубышкина, Анна является лучшей певицей Беларуси.

Как-то Иван Айплатов сказал, что Вы похожи на солдата.

Анна Шаркунова:

Я сильная женщина. Пусть буду солдатом. Главное, Ваня Айплатов, обо мне не забывай.

Мы знаем, что Вы выступали в школьном хоре. А с какого времени Вы вообще начали замечать за собой желание петь?

Анна Шаркунова:

У нас в школе не было хора, а только вокальная студия. Но в шесть лет первый раз в костюме лягушонка я вышла на сцену нашей Детской музыкальной школы города Пинска и спела в этом костюме про лягушонка.

А можно вспомнить эту песню про лягушонка, Аня? Пожалуйста.

Анна Шаркунова:

Подождите. Если вы дадите мне три секундочки, я вспомню. «Хотел узнать он очень, ква-ква-ква, бри-ке-ке, какова вода в реке».

А сколько было лет тебе?

Анна Шаркунова:

Шесть. «Ква-ква-ква, бри-ке-ке» — пел ребенок в зеленых колготках.

Вы бы не могли рассказать нам, кто первый в Вашей жизни открыл у Вас способность к пению?

Анна Шаркунова:

Вообще-то, моя первая учительница сказала, что у меня нет ни слуха, ни голоса, что у меня нет никаких шансов. Мне пришлось доказывать, что я что-то могу. Я думаю, что все-таки родители заметили во мне способности, за руку привели в музыкальную школу.

Нина Богданова:

Как оценивается успех на Ваш взгляд? Это узнаваемость, финансовые доходы, это количество концертов или, может быть, еще можете продолжить?

Анна Шаркунова:

Совокупность всего. Если у тебя нет работы, то это значит, что ты никому не нужен, значит, никто не хочет тебя слушать. Это логично.

Нина Богданова:

А если работа за маленькие деньги?

Анна Шаркунова:

За маленькие? У нас много работы бесплатной. Мы единственные артисты (наша страна такая образцово-показательная), работающие за идею. Вы, Нина, по-моему, знаете это как никто другой.

Нина Богданова:

Я не знаю. По бесплатным концертам я не езжу, поэтому трудно сказать.

Анна Шаркунова:

А я езжу иногда. И благотворительно…

Нина Богданова:

Благотворительность, конечно. Это не концерты, а благотворительная миссия. Это, по-моему, норма. И об этом не говорят в микрофон. Это норма жизни для любого образованного человека.

Анна Шаркунова:

Не говорят. Это точно. Но я езжу по больницам, езжу по большому количеству государственных учреждений, праздникам. Не считаю зазорным это делать.

Владимир Кубышкин. Что этот человек для Вас значит?

Анна Шаркунова:

Много значит, много значит и еще раз много значит. Это мой друг и товарищ. Мы и работаем вместе, и дружим. Это очень важный человек в моей жизни.

В одном из интервью, говоря о мужчинах, ты призналась, что тебе нужна обезьяна. Потом уточнила, что при этом твой избранник должен быть знающим, понимающим, умным, сильным, обладать чувством юмора. Где ты видела таких обезьян?

Анна Шаркунова:

Это явно вырвано из контекста. Я не знаю, какое интервью имелось в виду. Скорее всего, я имела в виду, что не самое главное для мужчины – внешние качества, красота, а главное – совершенно другое.

Как Вы себя представляете через 20 лет?

Анна Шаркунова:

Мне хочется, чтобы особых внешних изменений возрастных не произошло. Можно в обратную сторону. Надеюсь, что стану умнее, еще терпимее. Все у меня в жизни будет хорошо, что меня будут окружать мои любимые, близкие и родные люди.

Аня, назовите, пожалуйста пять вещей, без которых Вы не можете жить.

Анна Шаркунова:

Пять вещей… Музыка – это вещь? Не вещь, но без нее жить-то я не могу. Без музыки, без людей, без любви, без денег, и снова пусть будет музыка.

Женские уловки во имя успеха. Это про Вас?

Анна Шаркунова:

Думаю, не без этого. Но по головам я никогда не шла. Главное, чтобы не делать другим плохо. На чужом несчастье собственного счастья, как говорится, не построишь.

Анечка, можно спросить, как часто тебе признаются в любви?

Анна Шаркунова:

Мужчины или поклонники?

Ты делишь мужчин на поклонников и просто мужчин?

Анна Шаркунова:

Мой мужчина признается мне каждый день в любви. Поклонники чуть-чуть реже.

Как твой любимый мужчина реагирует на признания в любви от поклонников?

Анна Шаркунова:

Нормально. Он адекватный человек.

В то время, когда Вы были педагогом, Вас дети слушались?

Анна Шаркунова:

Нет.

Как это выглядело?

Анна Шаркунова:

Вот так. Я приходила, они были выше меня уже. Как они могли меня слушаться? Поэтому я выбрала чуть-чуть другую сферу деятельности?

Может быть, еще и старше?

Анна Шаркунова:

Не старше, конечно, но они сейчас выглядят уж больно взрослыми и уж больно рано.

У Вашего продюсера Владимира Кубышкина два главных проекта: Анна Шаркунова и Герман. Есть ли у Вас чувство ревности по отношению к Герману? Или продюсер уделяет вам одинаковое внимание?

Анна Шаркунова:

Никакой ревности нет, потому что мы с ним практически за руку с конкурса «Звездный дилижанс» пришли в мир шоу-бизнеса. И идем, ничего стараемся не делить, не ссориться, не ругаться.

Кстати, по поводу конкурсов. Во многих ты участвовала достаточно успешно.

Анна Шаркунова:

Не во многих.

Попытки были. Значит, что какой-то конкурсный азарт присутствует. Планируешь еще покорять европейские сцены, какие-то фестивали конкурсы, добиваться каких-то мест и призов?

Анна Шаркунова:

Я забыла, насколько это вообще здорово принимать участие в конкурсе. Я заработалась чуть-чуть. Когда в прошлом году поехала на «Песни моря», поняла, что я еще могу, то есть не стыдно. Появился азарт. Когда тебя оценивают – мозговой штурм такой, очень серьезный, получать хорошие отметки от жюри, достопочтенного, очень приятно. Поэтому я думаю, что есть. Что-нибудь сделаем и обязательно примем участие.