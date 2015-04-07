Амината – представительница Латвии на Евровидении-2015

Амината Савадого – талантливая молодая певица, рожденная для музыки. Ее можно описать как независимую и амбициозную девушку, которая желает постоянно развивать свои умения. Амината родилась 9-го января 1993 года в Риге, Латвия. Ее мама – русская латышка, а отец – родом из Буркина-Фасо (Западная Африка). В ее родословной сочетаются африканские и русские корни, которые вместе с вдохновляющей латышской культурой оказали влияние на девушку с раннего детства. Сама исполнительница себя считает латышкой.

Она выросла в Латвии – стране, где все поют, но ее сильный и уникальный голос, который представляет собой смесь из трех различных певческих традиций – Африки, России и Европы – привлек внимание многих на песенных конкурсах и музыкальных проектах, в которых она участвовала.

Петь Амината начала в 13 лет. В 15 лет она принимает участие в шоу латвийского телевидения "Krodziņā pie Paula", которое проводил известный латышский композитор Раймонд Паулс. Перед и после этого она выступает на различных детских конкурсах в Латвии и других странах Прибалтики.

Признание приходит к ней с участием в 2013 году в латвийской версии "Фабрики звезд", где она занимает первое место. 28-го марта в свет вышел дебютный альбом певицы. На Евровидении Амината исполнит песню собственного авторства "Love Injected". "Это позитивная песня о настоящей глубокой любви, которая может сделать тебя слабым и взволнованным, но в то же время дает силы преодолеть все проблемы и делает тебя счастливым. Любовь – это сила, которая может возродить давно забытые, а иногда приносит совершенно новые и ранее неизвестные чувства. "Love Injected" может исцелить самые глубокие раны прошлого и сделать так, что ты забудешь о них навсегда"