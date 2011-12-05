«AKUTE переиграли NRM».

Некоторые говорят, что группа AKUTE — одна из самых ярких и интересных групп белорусской музыки. Вы-то сами что думаете по этому поводу?

Стас Мытник (Группа AKUTE):

Безусловно, рады, конечно же. Это не какой-то феномен или что-то необычное, не укладывающееся в голове. Это вполне логическая закономерность. Мы уделяем этому очень много времени. Постоянно об этом думаем. Постоянно обсуждаем какие-то вопросы. Это не хобби, а образ жизни, который впоследствии приводит к таким результатам.

Были «Глюки» — стали AKUTE. Что изменилось кроме названия?

Стас Мытник (Группа AKUTE):

Изменилось все: изменился подход, отношение к материалу, изменился материал, в конце концов. Я надеюсь, вы заметили, да? Изменились некоторые люди. Поэтому AKUTE — это не «Глюки», а «Глюки» — это уже не AKUTE.

У вас есть директор, продюсер? Есть? Потому что вы настолько спокойны, что такое ощущение, что в конце концерта вам можно не выдавать гонорар. Вы абсолютно спокойны, вы бы даже не расстроились, наверное.

Роман Жигарев (Группа AKUTE):

Нельзя, нет.

Стас Мытник (Группа AKUTE):

Гонорар должен быть.

Вы вообще можете вскипеть, подраться?

Роман Жигарев (Группа AKUTE):

Знаете, после эфира можем подраться.

Ясно. Хорошо. То есть вы не флегмы по жизни, нет? Хорошо.

Вопрос нескромный, но все-таки. Как вы считаете, в вашем исполнении все идеально?

Стас Мытник (Группа AKUTE):

Далеко нет. Но что, я не скажу вам.

Что наиболее приближено к идеалу? Я не знаю. Вокал, инструментальное исполнение, сама музыка, тексты. Просто ваше субъективное мнение.

Роман Жигарев (Группа AKUTE):

У нас барабанщик идеальный.