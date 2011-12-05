«AKUTE переиграли NRM».

Некоторые говорят, что группа AKUTE — одна из самых ярких и интересных групп белорусской музыки. Вы-то сами что думаете по этому поводу?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Безусловно, рады, конечно же. Это не какой-то феномен или что-то необычное, не укладывающееся в голове. Это вполне логическая закономерность. Мы уделяем этому очень много времени. Постоянно об этом думаем. Постоянно обсуждаем какие-то вопросы. Это не хобби, а образ жизни, который впоследствии приводит к таким результатам.
Были «Глюки» — стали AKUTE. Что изменилось кроме названия?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Изменилось все: изменился подход, отношение к материалу, изменился материал, в конце концов. Я надеюсь, вы заметили, да? Изменились некоторые люди. Поэтому AKUTE — это не «Глюки», а «Глюки» — это уже не AKUTE.
У вас есть директор, продюсер? Есть? Потому что вы настолько спокойны, что такое ощущение, что в конце концерта вам можно не выдавать гонорар. Вы абсолютно спокойны, вы бы даже не расстроились, наверное.
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
Нельзя, нет.
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Гонорар должен быть.
Вы вообще можете вскипеть, подраться?
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
Знаете, после эфира можем подраться.
Ясно. Хорошо. То есть вы не флегмы по жизни, нет? Хорошо.
Вопрос нескромный, но все-таки. Как вы считаете, в вашем исполнении все идеально?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Далеко нет. Но что, я не скажу вам.
Что наиболее приближено к идеалу? Я не знаю. Вокал, инструментальное исполнение, сама музыка, тексты. Просто ваше субъективное мнение.
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
У нас барабанщик идеальный.
А что-нибудь более сложное?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Он как-то скромно пробарабанил.
Это другое дело. Я так понимаю, что он пробарабанил свое имя.
Как вы тратите заработанные на концертах деньги?
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
Мы вкладываем их в последующую запись. Они уходят просто на содержание группы. Это обычный, нормальный процесс. Достаточно много денег уходит на расходный материал: на струны.
Какая самая нелепая статья была о вашей группе?
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
Наверное, были какие-то такие статьи. Я вот лично не припомню.
А Вы не читаете их?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Дело в том, что мы их не фиксируем, не запоминаем, не записываем куда-то, чтобы потом помнить, какая из них была хуже, а какая лучше. У нас нет цели кому-то потом предъявить или даже вам рассказать, что была какая-то плохая или хорошая. Если бы хотели, то я бы сейчас вспомнил. Совершенно нет интереса к этому.
Я не говорю: «Плохая или хорошая». Я говорю: «Нелепая». Может быть, наврали.
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Врут всегда и везде.
Врут? Все врут?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Конечно. Люди врут.
А вообще много о вас статей в Интернете или в печатных СМИ?
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
Хватает. Достаточно.
А вот хотя бы пару заголовков. Мне интересно, что пишут о вашей группе.
Роман Жигарев (Группа AKUTE):
«AKUTE переиграли NRM».
Ребята, расскажите о рабочем процессе в вашей группе. Кто пишет песни? Кто сочиняет музыку?
Стас Мытник (Группа AKUTE):
Нет такого четкого распределения обязанностей. Слова пишет Роман. А музыка появляется совершенно ненадуманно. Нет такой цели: прийти домой и написать песню. Ты приходишь на репетицию с каким-то небольшим материалом, начинаешь наигрывать что-то. Если это подхватывают все остальные, значит, это продолжает как-то развиваться, в какую-то песню перерастает.