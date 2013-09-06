5 тысяч долларов увезет с «Восточного базара» обладатель Гран-При

«Восточный базар» продолжает путешествовать по Крыму. В прошлом году фестивалили в Ялте. Сейчас эстафету принял курортный город на Юго-Восточном побережье — Судак.

Этот зал может принять порядка двух тысяч зрителей. Ежегодно на протяжении всего летнего сезона сюда приезжают с концертами украинские и зарубежные звезды. Именно здесь и разрешится интрига конкурса.

Более 20-ти участников из разных стран мира: Азербайджан, Грузия, Украина, Россия, Молдова, Узбекистан,Греция, Турция. Беларусь на конкурсе представит опытный певец, участник многих международных конкурсов - Дмитрий Сергеев.

В фаворе — хорошие вокальные данные и национальный колорит. Только голосом покорить жюри не получится — нужно представить еще и культуру своей страны. Все конкурсанты будут исполнять песни на родном языке. Кстати, на кону - 5 тысяч долларов. Именно столько увезет с фестиваля обладатель Гран-При.

Окунуться в атмосферу музыкального форума смогут и зрители СТВ. Прямая трансляция финала «Восточного базара» пройдет в эфире нашего телеканала восьмого сентября в 22 30. Комментировать шоу в Минске будут ведущие СТВ Нина Богданова и Антон Мартыненко.