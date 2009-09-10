Прямой эфир

Зрители проголосовали за Некрасову Марину

10 сентября 2009 21:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красавица получила билет в Париж на двоих.

Некрасова Марина Анатольевна. 21 год, студентка Белорусской государственной академии музыки.

Марина училась в музыкальных школах и видела, как много детей отбывали там часы по воле родителей. А сколько талантов можно найти в детских домах! Она хотела бы организовать акцию по поиску одаренных детей в сиротских приютах, чтобы потом из них вырастить настоящих музыкантов.
Кому достались остальные номинации, смотрите в спецпроекте СТВ «Мисс Минск 2009».
Как проходил кастинг, видео с репетиций, дефиле в купальниках. слайдшоу с голосованием и обсуждением смотрите в разделе нашего блога, посвященного «Мисс Минск 2009».

# Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009 # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2009 # Мисс Минск

Другие новости рубрики

Все новости
10 сентября 2009 14:35

Мисс Минск: Финал

03 сентября 2009 17:40

Финалистки «Мисс Минск» сходили на хоккей

31 августа 2009 17:04

Все о выборе и покупке тканей