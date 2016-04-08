Топ модных сумок весна-лето: сумки-шопперы, триколор, клатчи-конверты

Главное в женском образе прическа, туфли и сумка. Они – яркие свидетели характера и стиля обладательницы.

Геометрические формы, яркие принты, ручки-косы, бахрома. На мировом подиуме царит эклектика. Выбрать сумку можно на любой вкус.

Весенне-летний подарок для модниц приготовила и наша белорусская марка «Галантэя». Универсальность, функциональность, отличное качество.

Соответствие последним тенденциям, разработка около 30 новых моделей в месяц – все это делает отечественный бренд любимым и востребованным как у нас, так и за рубежом на протяжении многих лет.

На сумках распускаются нежные бутоны. На новых тканях можно увидеть цветы, словно написанные акварелью и окунуться в таинственный мир экзотической флоры. Радует и всегда актуальная этническая тема.

Графический пестрый рисунок, словно мозаика, украсил весенние модели. Брызги красок подарят отличное настроение.

Дизайнеры белорусского бренда «Галантэя» радуют эксклюзивными рисунками, декором и разнообразными формами! Среди фаворитов марки – фактура под рептилии и анималистические принты.

Стильно и практично. Городская мода и активный образ жизни немыслимы без рюкзаков, уже несколько сезонов – это главный тренд. Наши дизайнеры делают акцент на большой размер и оригинальные формы, глянцевую и матовую кожу. Весенний хит – грушеподобный вместительный рюкзак.

Стиль диктует и выбор сумки. Строгие формы в духе минимализма оживляют металлические застежки, накладные карманы, аппликации, заклепки, кисточки бахромы.

Цветовая палитра: от спокойной пастели до сочных оттенков синего, винного, ледяной розы, изумруда, мятного, желтого.

Как в одежде, так и в сумках сейчас в моде – сочетание фактур. Кстати, дизайнеры «Галантэи» всегда тщательно подбирают новые материалы и фурнитуру. Наш бренд умеет удивлять, так что носить белорусское модно и всегда в радость!