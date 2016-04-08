Прямой эфир

Топ модных сумок весна-лето: сумки-шопперы, триколор, клатчи-конверты

08 апреля 2016 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главное в женском образе прическа, туфли и сумка. Они – яркие свидетели характера и  стиля обладательницы.

Геометрические формы, яркие принты, ручки-косы, бахрома. На мировом подиуме царит эклектика. Выбрать сумку можно на любой вкус.

Весенне-летний подарок для модниц приготовила и наша белорусская марка «Галантэя». Универсальность, функциональность, отличное качество.

Соответствие последним тенденциям, разработка около 30 новых моделей в месяц – все это делает отечественный бренд любимым и востребованным как у нас, так и за рубежом на протяжении многих лет.

На сумках распускаются нежные бутоны. На новых тканях можно увидеть цветы, словно написанные акварелью и окунуться в таинственный мир экзотической флоры. Радует и всегда актуальная этническая тема.

Графический пестрый рисунок, словно мозаика, украсил весенние модели. Брызги красок подарят отличное настроение.

Дизайнеры белорусского бренда «Галантэя» радуют эксклюзивными рисунками, декором  и разнообразными формами! Среди фаворитов марки – фактура под рептилии и анималистические принты.

Стильно и практично. Городская мода и активный образ жизни немыслимы без рюкзаков, уже несколько сезонов – это главный тренд. Наши дизайнеры делают акцент на большой размер и оригинальные формы, глянцевую и матовую кожу. Весенний хит – грушеподобный вместительный рюкзак.

Стиль диктует и выбор сумки. Строгие формы в духе минимализма оживляют металлические застежки, накладные карманы, аппликации, заклепки, кисточки бахромы.

Цветовая палитра: от спокойной пастели до сочных оттенков синего, винного, ледяной розы, изумруда, мятного, желтого.

 Как в одежде, так и в сумках сейчас в моде – сочетание фактур. Кстати, дизайнеры «Галантэи» всегда тщательно подбирают новые материалы и фурнитуру. Наш бренд умеет удивлять, так что носить  белорусское модно и всегда в радость!

# Фотофакт # Мода # Сумки # Мода # Екатерина Гнилозуб

Другие новости рубрики

Все новости
Топ весенних тенденций: от повседневности до «выхода в свет», от романтики до драматизма
15 марта 2016 11:54

Топ весенних тенденций: от повседневности до «выхода в свет», от романтики до драматизма

Удовольствие от комфортных вещей: изучаем домашнюю моду
10 марта 2016 10:35

Удовольствие от комфортных вещей: изучаем домашнюю моду

Британский Vogue: 100-летняя история стиля
29 февраля 2016 13:09

Британский Vogue: 100-летняя история стиля