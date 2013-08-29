Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 9)

Катя:

Предпочитаю что-то более-менее классическое, не очень кричащее, не яркое, себя в этом очень комфортно чувствую. Выбор мой обуви такой, потому что я много хожу. Но шик в своем образе я оставит хочу, сегодня это красная помада, и вот эта яркая брошка, которая досталась мне от мамы.

Оля:

Все, что на мне, это привезено откуда-то. Обувь и сумка – это Вильнюс. Юбка из Львова, майка из Москвы. Сегодня выбрала летящий струящийся яркий образ, потому что лета осталось не так много, хочется по максимуму разбавить свой образ. Вообще я не очень люблю сочетать принты, но иногда душа рвется что-нибудь скомбинировать.

Сеня:

Я вообще танцор, одеваюсь как танцор, мы с ребятами тусуемся, катаемся на улице, и я одеваюсь так, чтобы можно было потанцевать . Я вообще сам из Украины, вещи покупаю там. Это растяжки. Ими просто растягивают уши, но мне просто нравится их носить.

Катя:

Ношу в основном платья. Стиль все-таки кэжуал. Одежду покупаю в Европе, часто заказываю в интернет-магазинах. Черно-белый люблю, это классика, в этом комфортно, это элегантно. Нужно было что-то подчеркнуть, поэтому выбрала желтые туфли. Думала взять желтую сумку, но решила, что будет перебор.

Аня:

Сегодня в моде многослойность, особенно в осеннем сезоне - мой выбор отвечает этим требованиям. На мне кофта, наверх пиджак, хотя большинству людей это покажется несколько странным. На мне сейчас Москва, Париж, это дизайнерский клатч. Порой едешь в метро и очень приятно смотреть, есть очень много интересных людей, какие-то интересные детали, аксессуары.