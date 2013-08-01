Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 5)

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одевается столичная молодёжь.

Настя:

Я предпочитаю уличный стиль, платье это я заказывала в интернет-магазине. Это техника тай-дай - размывка краски. В этом сезоне очень модны ремешки неонового яркого цвета, и часики ментолового цвета.

Вика:

У меня рисунок – цветочки, на обуви тоже. Обувь удобная. Длинная юбка, она сохранила свою актуальность. Яркий клатч, он мне понравился, цвет зелени, очень нравится. В тон ему аксессуары для волос .

Оля:

Сегодня образ такой, как я выгляжу каждый день. Может только шелковая блуза на вечер. И пытаюсь воспитать в себе женственность. Купила себе недавно розовые балетки, правда, с шипами. Сумка нашлась на рынке в Вильнюсе при прогулке с друзьями.

Регина:

Я выбрала платье с цветочным принтом, которое актуально летом, яркую сумку и босоножки на устойчивом каблуке. Это кольцо я привезла из Тель-Авива, а это винтажное кольцо из Москвы.

Антон:

Зараз я апранут по-летняму, таму што спёка. Кашулю и шорты набываў у Германии. Торбачку? У нашым гуртку па выцінанцы раздаюць такія торбачкі. Топсайдэры таксама набываў у Германии.

Настя:

Так как я работаю в офисе, мне приходится выбирать более строгий лук. Туфли цвета ньюд, которые подходят практически ко всему. Чтобы не быть строгой, взяла большой браслет с принтом модным и сумку sport-casual, которую я купила в моем любимом Вильнюсе.