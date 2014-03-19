Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 38)

Марина:

Так как наша погода не радует, я решила надеть сегодня шарф-снуд, его связала моя подруга, и он очень-очень теплый. Образ я разбавила своим клатчем, такого металлического цвета, штаны, принт с золотом, который напоминает барочные элементы.

Регина:

Сегодня я выбрала классическое пальто, ботильоны, также я выбрала солнцезащитные очки. Сейчас очень модна оправа в виде кошек, в новом сезоне это просто писк.

Эльнара:

Сегодня я выбрала это милое шерстяное платье, которое дополнила мягким кружевом. Также удобная обувь на плоском ходу, широкая голенища, что позволяет удобно передвигаться по городу, и также сюртук.