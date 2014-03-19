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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 38)

19 марта 2014 05:07
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Марина:
Так как наша погода не радует,  я решила надеть сегодня шарф-снуд, его связала моя подруга, и он очень-очень теплый. Образ я разбавила своим клатчем, такого металлического цвета, штаны, принт с золотом, который напоминает барочные элементы.

Регина:
Сегодня я выбрала классическое пальто, ботильоны, также я выбрала солнцезащитные очки. Сейчас очень модна оправа в виде кошек, в новом сезоне это просто писк.

Эльнара:
Сегодня я выбрала это милое шерстяное платье, которое дополнила мягким кружевом. Также удобная обувь на плоском ходу, широкая голенища, что позволяет удобно передвигаться по городу, и также сюртук.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Дизайн # Мода # Уличная мода

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