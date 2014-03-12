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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 35)

12 марта 2014 04:28
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Ира:
Какое-то вдохновение идет от нью-йоркского стиля, где все такое под руку, плоская платформа на обуви, очень-очень свободный, как шапка,  например. Я предпочитаю покупать одежду в Европе, шапка, штаны, сапоги – все оттуда.

Яна:
Люблю одеваться в своем стиле, как-то по-разному каждый день, то кроссовки, то каблуки, то еще что-то. Сегодня захотелось так, с подругами вышла погулять. Пальто купила недавно в Германии, берет мне подарила моя бабушка.

Нина:
Почему в черном, потому что мне нравится этот цвет. Мои ботинки черные – это обычные военные ботинки, которые раздают бесплатно военнослужащим. Черная юбка – подарок, поэтому я ее одела. Кожаная куртка от Апти Эзиева. Все остальное, что вязанное, аксессуары, это все - моя работа.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Дизайн # Мода # Уличная мода

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