Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 35)

Ира:

Какое-то вдохновение идет от нью-йоркского стиля, где все такое под руку, плоская платформа на обуви, очень-очень свободный, как шапка, например. Я предпочитаю покупать одежду в Европе, шапка, штаны, сапоги – все оттуда.

Яна:

Люблю одеваться в своем стиле, как-то по-разному каждый день, то кроссовки, то каблуки, то еще что-то. Сегодня захотелось так, с подругами вышла погулять. Пальто купила недавно в Германии, берет мне подарила моя бабушка.

Нина:

Почему в черном, потому что мне нравится этот цвет. Мои ботинки черные – это обычные военные ботинки, которые раздают бесплатно военнослужащим. Черная юбка – подарок, поэтому я ее одела. Кожаная куртка от Апти Эзиева. Все остальное, что вязанное, аксессуары, это все - моя работа.