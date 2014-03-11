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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 34)

11 марта 2014 04:56
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Станислава:
Я выбрала яркое такое пальто, и я очень люблю синий цвет, он дает яркость моим глазам. Как раз в моде такой вот жакет, стеганый, и юбка с перфорацией, то есть тут красиво внизу очень вырезано. Поэтому это очень модно сейчас, делает человека уникальным, даже если настроение не очень, солнышко не светит, все равно выглядишь ярко и очень стильно.

Юля:
Я выбрала обувь на плоском ходу с ровной подошвой, потому что это пошло из Европы. Сейчас в моде прямое пальто мужского плана с кожаными вставками на рукавах,  тоже сейчас в тренде.

Сергей:
На мне мной созданная куртка, шапка. Идея создания – уличная мода, хочется, чтобы ходило на улице больше красивых мальчиков и девочек. Очень люблю браслеты, это все подарки друзей, привезенные из разных стран.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Дизайн # Мода # Уличная мода

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