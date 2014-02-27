Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 31)

Юлия, дизайнер:

Я вдохновляюсь простыми силуэтами и формами. В последнее время только над этим и работаю, поскольку я сама дизайнер, я создаю похожие образы. Обувь опять же большая, массивная, поскольку сейчас тоже в тренде. Даже когда сама хожу, мне приятно смотреть на многих людей, и это радует.

Анна, стилист:

Я на низком ходу, это угги очень теплые, потому что в Минске сейчас зима, удобные леггинсы и также очень веселый, забавный свитер с ручной вышивкой. Шуба оверсайз из ненатурального меха. Снуд и красные солнечные очки, солнечные очки я всегда ношу зимой, потому что солнце очень яркое.

Вейла, оториноларинголог:

Я, на самом деле, очень экстравагантно выгляжу с раннего возраста и наблюдаю реакцию людей, сейчас людей уже ничем не удивишь, они пресытились. Мой стиль, на самом деле, это фейри. Это фантазийный стиль, который можно отнести к готике, готическому направлению. Это тема эльфов, фантазийных историй, сказок, нимф. Сегодняшний образ навеян таким героем, как Арлекин. На самом деле очень много шью сама!