Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 28)

Лиза, пиар-специалист, блогер:

Образ у меня сегодня получился очень яркий! Юбку мне пошила подруга, она молодец, передаю ей привет. Пальто белорусского дизайнера Анны Цемкало. Спасибо маме с папой за талию!

Ксения, визажист, парикмахер:

Я очень люблю, когда я девочка, люблю ходить в юбках, платьях, практически 99% времени хожу в платьях. Сумка Миланы Хасиневич. Пальто проходила мимо стока, купила. Мне нравится, когда все непринужденно, свободно, немножко спортивно, но при этом есть варианты поиграть с женственностью.

Маргарита, стилист:

Я считаю, что очень здорово освежать образ свой какими-то деталями, например, шарф у меня сегодня желтый, сумка красная, красные сапожки. Потому что когда образ весь темный, человек немного теряется, и настроение, соответственно, не такое радостное. Также сейчас хорошо, мне кажется, одевать длинные юбки в пол, они всегда смотрятся женственно на девушках. И пальто и юбка – это моего дизайна одежды!