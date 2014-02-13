Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 27)

Надежда, художник:

Образ складывается странно очень, иногда что-то увидишь в журнале или на сайте мельком какую-нибудь картиночку, специально я этим не занимаюсь. Эти сережки из металла. Это не авторская работа, а стокгольмский сувенир, который продается там на каждом углу и стоит доллар или два. Про пальто я просто знала, что это будет модно.

Анна, художник:

Мой образ достаточно привычный для окружающих меня людей, все меня знают в очках, я очень люблю очки. Пальто купила в Вильнюсе, меня оно привлекло своей фактурой, с каким-то орнаментом, вышивкой. Никогда не привязываюсь к брендам. Шапка мужская из детского отдела.

Сергей, стилист:

Мой стиль, как всегда, однозначен, это просто прямой силуэт приталенный, причем, ничего сложного в цветах нет. Определенно доминирует черный цвет, как видите. Пальто, например, я пошил сам себе. На зимний сезон шарф тоже сделан из куска трикотажа, причем мне безумно понравился этот цвет.

Янина, председатель республиканской общественной организации «Белорусская палата моды»:

Офисный день, как он предполагает, это бизнес-план, ежедневно вдохновляет на то, что буду сегодня одевать. Сегодня день спокойный, комфортный. Это пальто Насти Маккей, это достаточно хороший дизайнер. Шапка досталась мне прямо с выставки, была презентация во время Ukrainian Fashion Week. Дизайнер выставил в первый день экспозицию шапок, и тут гость Янина Гончарова приехала на неделю моды и сказала, срочно найдите мне этого дизайнера – это шапка будет моя! И на следующий день, второй день Ukrainian Fashion Week, дизайнер уже искала замену, чем бы ей заменить пустой манекен, потому что шапка была у меня.