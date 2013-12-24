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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 20)

24 декабря 2013 12:09
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Уличная мода в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Аня:
Я специально приехала на Модный маркет из Калининграда. Очень нравится ваш город, люди. У них есть свой стиль, отличается, конечно, от Калининграда. На мне сегодня платье шерстяное, вуаль – тренд не мой, но захотелось очень сделать себе шапку.

Лия:
На мой образ меня вдохновила моя короткая стрижка, когда шапку снимаешь прическу нужно поправлять, а это модно, удобно, выбираю исключительно яркие цвета, также люблю свежий мейк. Бусы куплены на барахолке в Львове.

Юля:
Я очень люблю носить много украшений, потому что это придает какой-то новый интересный взгляд. Украшения делаю сама из меди и разных материалов, сережки я купила в комиссионке. Хочется, чтобы наши барышни не боялись надевать интересные вещи

Апти, дизайнер:
На девушке и на мне представлены мои куртки, которые я шил. Джинсы отбелены и покрашены в три тона. Шарфы сделал моя девушка, она вяжет, сережки тоже она сделала. Юбка коженная, трикотажный топик. Я сам живу улицей и создаю уличную моду.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода # Уличная мода

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