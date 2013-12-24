Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 20)

Уличная мода в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Аня:

Я специально приехала на Модный маркет из Калининграда. Очень нравится ваш город, люди. У них есть свой стиль, отличается, конечно, от Калининграда. На мне сегодня платье шерстяное, вуаль – тренд не мой, но захотелось очень сделать себе шапку.

Лия:

На мой образ меня вдохновила моя короткая стрижка, когда шапку снимаешь прическу нужно поправлять, а это модно, удобно, выбираю исключительно яркие цвета, также люблю свежий мейк. Бусы куплены на барахолке в Львове.

Юля:

Я очень люблю носить много украшений, потому что это придает какой-то новый интересный взгляд. Украшения делаю сама из меди и разных материалов, сережки я купила в комиссионке. Хочется, чтобы наши барышни не боялись надевать интересные вещи

Апти, дизайнер:

На девушке и на мне представлены мои куртки, которые я шил. Джинсы отбелены и покрашены в три тона. Шарфы сделал моя девушка, она вяжет, сережки тоже она сделала. Юбка коженная, трикотажный топик. Я сам живу улицей и создаю уличную моду.