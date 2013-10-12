Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 14)

Анна:

Уже не первый сезон очень актуален цветочный бриз, поэтому сегодня я одела платье в цветы. Оно отлично смотрится с грубыми ботинками и кожаной курткой. Поэтому я отдала предпочтение черным сапожкам с заклепками и кожаной куртке с меховой отделкой.

Марина:

Этой осенью известно, что в моде несколько трендов. Но я для себя выбрала гранж, хотя раньше он мне казался грубым и неженственным. Но, купив несколько разных вещей, я поняла, что их можно сочетать и выглядеть женственно.

Анастасия:

Я люблю мешать женственность с другими стилями. И специально не надела каблуки, чтобы не выглядеть, как кукла. Этой осенью мне нравится мужской стиль: широкие пальто и ботинки.

Сергей:

Необычные силуэтные формы, интересный покрой, очень яркие тона – это мой стиль. На мне вы видите красный цвет вперемешку с черным, и все это разбавлено металлическими аксессуарами в виде шипов на воротнике.