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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 14)

12 октября 2013 14:42
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Анна:
Уже не первый сезон очень актуален цветочный бриз, поэтому сегодня я одела платье в цветы. Оно отлично смотрится с грубыми ботинками и кожаной курткой. Поэтому я отдала предпочтение черным сапожкам с заклепками и кожаной куртке с меховой отделкой.

Марина:
Этой осенью известно, что в моде несколько трендов. Но я для себя выбрала гранж, хотя раньше он мне казался грубым и неженственным. Но, купив несколько разных вещей, я поняла, что их можно сочетать и выглядеть женственно.

Анастасия:
Я люблю мешать женственность с другими стилями. И специально не надела каблуки, чтобы не выглядеть, как кукла. Этой осенью мне нравится мужской стиль: широкие пальто и ботинки.

Сергей:
Необычные силуэтные формы, интересный покрой, очень яркие тона – это мой стиль. На мне вы видите красный цвет вперемешку с черным, и все это разбавлено металлическими аксессуарами в виде шипов на воротнике.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода # Уличная мода

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