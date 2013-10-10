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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 13)

10 октября 2013 18:32
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Ксения:
На образ вдохновили сегодняшние тенденции. Сейчас модно носить кожу, поэтому решила одеть кожаное пальто, кожаную сумку и замшевые ботильоны. Также в моде разные аксессуары. Я предпочитаю широкополые шляпы, красивые перчатки. Разбавляю серый образ яркими деталями.

Алиса:
Я была вдохновлена стилем английских джентльменов 18-19 века. Не думаю, что это мой основной стиль, но мне просто так захотелось одеться. На мой взгляд, этой осенью модны юбки-шотландки и высокие сапоги.

Юлия:
Нравятся кожаные куртки, в сочетании с платьями и брюками, и туфли, которые можно носить практически подо все.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода # Уличная мода

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