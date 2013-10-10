Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 13)

Ксения:
На образ вдохновили сегодняшние тенденции. Сейчас модно носить кожу, поэтому решила одеть кожаное пальто, кожаную сумку и замшевые ботильоны. Также в моде разные аксессуары. Я предпочитаю широкополые шляпы, красивые перчатки. Разбавляю серый образ яркими деталями.
Алиса:
Я была вдохновлена стилем английских джентльменов 18-19 века. Не думаю, что это мой основной стиль, но мне просто так захотелось одеться. На мой взгляд, этой осенью модны юбки-шотландки и высокие сапоги.
Юлия:
Нравятся кожаные куртки, в сочетании с платьями и брюками, и туфли, которые можно носить практически подо все.