Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 12)

Корреспондент программы « » на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одевается столичная молодёжь.

Надежда:

Я художник, поэтому очень люблю яркие цвета и контрасты. В принципе не знаю, что такое стиль, просто люблю красивую одежду. Ничего конкретного не придерживаюсь. очень люблю платья. Ботиночки нашла очень далеко, не в Беларуси, случайно, они были очень дорогие - долго на них смотрела, но не пожалела денег.

Вероника:

Я постоянно в каком-то поиске, теряюсь, когда прихожу домой, просто выбираю, пытаюсь скомпоновать. Это вообще чисто случайно нашла на барахолке на поле чудес за 7 тысяч два года назад, эту шляпу гениальную. Кольцо хендмейдовский магазинчик. Кардиган бабушки, кофта, похоже, мамы… и все так вуаля!

Регина:

Я сегодня выбрала кожаные шорты, блузку и жилет, такой деловой кэжуал для офиса. Разбавила это фисташковой сумочкой и ботильонами на танкетке в стиле ретро. На мне серьги винтажные, которые достались в подарок от мамы.

Яна:

У меня осенние цвета, но они не грустные, поэтому желтый, оранжевый. Все достаточно теплое. Юбка шерстяная, я в ней чувствую себя уютно и даже по-домашнему, гуляю по городу – тепло.

Анита:

Выбирая сегодняшний лук, я остановилась на платье с фотопечатью с изображением барби. Также сейчас модно изображение гамбургеров – всевозможные яркие принты. Мой лук отлично дополняют криперсы - белая обувь на высокой платформе. Также моя куртка с металлическим оттенком. Также моя подвеска Шанель, она очень стильная, модная.