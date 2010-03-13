Саша Варламов: Посол Ирландии дал мне визитную карточку и сказал, что «Беларусь скоро Париж переплюнет»

В гостях у программы «Личный интерес» руководитель «Центра моды Саши Варламова» Саша Варламов.

Что это была за идея — проехаться по Европе, что ты там отыскал?

Нас пригласил Королевский Шведский институт, который занимается очень серьезным вопросом - пропагандирует позицию Швеции во всем мире.

Каковы цели поездки? Что вы искали?

Мы искали информацию. Мы ездили двумя большими группами и, я считаю, что самый лучший способ образования — это видеть, анализировать, сравнивать и получать какой-то результат и на основании этого результата двигаться дальше. «Мельница моды» преследует самый главный результат — получение настоящего профессионального образования людьми, которые сегодня учатся в учреждениях образования, выпускающих специалистов моды. И понятно, что, например, когда кто-то делает платье или воспитывает ребенка, то это платье — самое любимое, ребенок — самый лучший у папы с мамой. Когда видишь себя в сравнении с другими, когда ты адекватно оцениваешь свой труд, понимаешь, над чем тебе работать дальше, в чем ты, действительно, силен и где у тебя есть какие-то серьезные промахи. В Беларуси даже на 5% учебные заведения не обустроены техническими средствами обучения так, как это сделано в Швеции. Потому что учить дизайнера одежды — это не просто карандаш, там учат так: как лен посадить, как его вырастить, как убрать, а потом переработать, окрасить, как из него сплести ткань и что потом с этой тканью в результате делать, как потом из этой ткани сшить и как это потом носить. Процесс осваивается полностью.

Когда мы начали показывать свои работы, оказалось, что несмотря на то, что у нас недостаточно технически оснащены учебные заведения, наши работы в результате намного лучше, чем работы шведских студентов. Мы занимаемся модой, и я хочу, чтобы наши дизайнеры после выпуска торговать овощами, фруктами, китайской одеждой не шли, не уходили от своей мечты. Для этого нужно что-то знать, уметь, необходимо иметь практические навыки. Это даже не архитектор, который нарисовал, а строители строят. Дизайнер одежды сам и придумал, и сшил, и продал. Уникальная профессия. Когда мы увидели, что наши вещи значительно отличаются, и когда шведы во всех случаях стоят с широко раскрытыми глазами...

У нас были показы в Королевском Текстильном институте, у нас были показы в Музее дизайна, у нас были показы в торговом центре просто для публики, потому что нужно было страну пропагандировать. Когда показываешь все там, то понимаешь, что люди просто не предполагают, что неизвестная страна, неизвестно где, а вещи просто сумасшедше-эмоцианальны, профессиональные, прибегали и покупали.

Существует ли понятие «белорусская мода»?

То, над чем я работаю. Думаю, что Эльвира Жвикова, Иван Айплатов, очень многие наши участники «Мельницы моды» после того, как они уже состоялись, понимают, что это. Они оформляются, как индивидуальные предприниматели, снимают какие-нибудь 25 квадратных метров, ставят три швейные машинки и у них работы полно даже на субботу и воскресение, у них нет даже выходных дней, потому что огромное количество людей хотят одеваться в Беларуси нормально. В отличие от Западной Европы в Беларуси женщины хотят быть женщинами, они хотят нравиться, в отличие от шведок. Это одна из проблем. Мы там столкнулись с тем, что женщины вообще отвергают себя, как объект сексуального внимания. Там разгорелся такой сумасшедший спор на эту гендерную проблему, а самое интересное, что из жизни уходит мужчина, как объект искусства, потребителя товара, вообще, просто уходит. Это происходит в Западной Европе, Восточной Европе.

Насколько я понимаю, этот образ, который хранился веками, образ красивой женщины, прекрасной дамы, образ Лауры, Венеры и, с другой стороны, образ мужчины — сейчас в одно сливаются, и получается такой унисекс.

Нет, даже не унисекс, мужчина напрочь отсутствует в любом виде, потому что жалкое создание, одетое в какие-то джинсы и в вытянутый страшный свитер, с глазами от бессонных ночей перед компьютером, мужчиной уже не назовешь в принципе. Мне кажется, когда мы говорим о моде, то мода для человека.

В Европейских магазинах многие серийные коллекции превращаются в некачественный товар, который просто расползается в руках, покупать, условно говоря, нечего.

- У людей нет денег. И что им делать? Покупать дорогую одежду? Если они покупают что-то дорогое, то покупают то, что должно потом служить достаточно долго. Это не то, что поносил, не понравилось, выбросил. Есть очень интересная тема, которая еще в Советском Союзе называлась обновление, то есть берется старая вещь, достаточно хорошая, может быть, даже из секонд-хенда. Тема секонд-хенда сегодня даже в Швеции, в очень стабильной, экономически развитой стране стала популярной. Открываются магазины second hand в Швеции, оттуда берется вещь промышленного изготовления и начинаешь над ней мудрить: одно заменил, другое переделал, ленточку вплел, карманчик сделал, и получается, как будто вещь восстановлена, обновлена. Кстати, эта тема сегодня, даже в новой одежде, тоже присутствует. Вдруг возникают какие-то канцелярские нарукавники, как раньше носили после войны, заплаты ставили, накладочки. Это элементы, которые даже в новой одежде присутствуют.

Как выглядеть в таких условиях, с одной стороны, модно, с другой стороны, выглядеть индивидуально? Ведь наши женщины хотят выглядеть женственно.

Вы правильно сказали, только женщины хотят, больше никто. Наши мужчины хотят, чтобы женщины, по крайней мере, не приставали к ним с вопросами, где им купить новую юбку. Есть очень хороший способ, надо включаться в процесс. Если не можешь сам, то самый главный выход, чтобы наши молодые дизайнеры, модельеры, конструкторы, не сидели сложа руки, чтобы они открывали маленькие мастерские ( трех человек достаточно и 25 квадратных метров), и ты уже имеешь клиентов, не продаешь фрукты, а зарабатываешь своей работой. Пусть это не высокая мода, но высокой модой и не могут все заниматься. По дороге в Швецию мы завернули в Вильнюс, и у нас появились там прекрасные профессиональные отношения с Вильнюсской Академией наук. Даже посол Ирландии, серьезной страны, с серьезной позицией, подошел, дал визитную карточку и сказал: «Беларусь, оказывается, скоро Париж переплюнет». Мы просто показали свои рядовые коллекции, и Вильнюс приехал к нам, потому что проект очень интересный. Мы проехали на прошлой неделе все областные центры, везде провели тур «Воплощение», так поработали с коллекциями, но я знаю, что в пятницу 12 марта у нас в Минске будет минский тур «Воплощение» и почему-то все едут в Минск на тур «Воплощение»: из Бреста, Витебска, отовсюду. Я знаю, что мне предстоит просмотреть и проработать больше 100 коллекций авторов в день.

Что будет происходить в этом году на «Мельнице моды»? Сейчас идет большая работа, проходят показы. Какие есть новые идеи?

«Мельница моды» пройдет 6, 7, 8 мая. Шестого и седьмого мая мы покажем наши белорусские коллекции гостям из Европы, потому что именно они будут судить, будут экспертами. Специально убрали белорусскую экспертизу, потому что мы все друг друга знаем и любим, а сказать правду в глаза человеку, которого любишь и знаешь, трудно. Поэтому оценку нужно получать извне. А на третий день мы покажем лучшие коллекции, которые привезут нам из Парижа, Берлина, Уэльса, Швеции. Мы ждем гостей из Дюссельдорфа, Берлина, из Вены, из Пражской школы моды, из Академии Искусств Вильнюса, из текстильной академии (Иваново) и «Русский силуэт» (Москва). Они привезут все свои коллекции. Если первые два дня они нас судят, то третий день мы будем судить. Они привезут свое и, естественно, дадут какие-то стажировки. Очень важно, когда студент получает признание и получает приглашение поехать учиться за границу, тогда крылья за спиной вырастают. Мне пришла в голову идея: что, если нашим молодым дизайнерам дать попробовать одеть настоящих персон? И я подумал: надо взять спорт, театр, телевидение, там, где, действительно, люди работают. Получили мы около 40 человек — персон. И мы назвали это «настоящее дефиле».