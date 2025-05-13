Нечеловеческое отношение к мигрантам на границах все больше приближает кризис в европейской системе охраны жизни. Так, 12 мая Дания и Италия подготовили письмо с критикой Европейского суда по правам человека. Эта инициатива последовала за многомесячными призывами пересмотреть устоявшиеся международные правовые рамки, особенно в вопросах ужесточения миграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Копенгаген и Рим призывают остальных участников ЕС поддержать письмо и ограничить излишне вольное толкование законов в Европарламенте. Документ еще не обнародован и остается открытым для подписания. Известно, что он будет опубликован в ближайшие недели. Среди потенциальных подписантов могут быть страны – участники неформальной группы государств ЕС во главе с Италией и Данией, которая ориентирована на вопросы миграции. К ним относятся Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.