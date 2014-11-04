Миссис Европа-2014. Белоруска Алеся Кокошникова завоевала титул «Миссис Благотворительность»

Новости Беларуси. 36-летняя белоруска Алеся Кокошникова на конкурсе «Миссис Европа» завоевала титул «Миссис Благотворительность». Финал конкурса несколько дней назад прошел в столице Софии.

За право называться самой красивой женщиной Европы боролись более двадцати участниц, возраст которых от 22 до 40 лет.

«Миссис Европа 2014» - Наталья Замора Салас, представительница Испании, жительница Канарских островов.

Алеся Кокошникова (на своей странице в социальной сети):

Я получила титул "Mrs. Charity 2014" на Международном конкурсе "Mrs. Europe 2014"! Я счастлива и благодарна Мои дела и заслуги в этом направлении высоко оценили на Международном уровне! Беларусь, Все, кто помогал, поддерживал, верил. Благодарю Всех и Каждого! Эту Мою Победу Я разделю с Вами!



В конкурсе «Миссис Европа» принимают участие замужние успешные женщины. Этот форум красоты имеет социальную направленность. Его участницы предлагают пути решения проблемы насилия семье.

Алеся Кокошникова (в интервью агентству «Минск-Новости»):

Традиционно участницы зачитывают доклады на тему насилия в семье, но мы решили поступить нестандартно. Это ведь важная социальная проблема. Какой толк, если люди поговорят о ней и тут же забудут. Хочется как-то избежать озвучивания данных статистики и констатации фактов, воздействовать эмоционально. Моя знакомая Ирина Брель сняла художественный фильм «Зло», премьера его состоялась летом. Картина рассказывает о семейной драме, отображает ужасы и неприглядность жизни. История основана на нашей, белорусской, действительности. Фильм оставляет тяжелый осадок. Считаю, что только при таком правдоподобном, хотя и непривлекательном отображении действительности люди обратят внимание на проблему.

Алеся Кокошникова – бизнес-леди из Минска, автор и руководитель проекта prazdnik.by, организатор масштабных городских мероприятий, среди которых «Парад невест» (смотрите видео).

За четыре месяца Алеся похудела на 22 килограмма. Бизнес-леди признается: это никак не связано с участием в конкурсе. Просто в один момент она решила изменить свою жизнь. Обратилась за помощью к диетологу, которая и научила красавицу питаться правильно.