«Мисс Минск-2013». Сегодня в Ботаническом саду финалистки конкурса высадили розы

Новости Беларуси. Финалистки конкурса «Мисс-Минск» сегодня отправились в Ботанический сад. Туда девушки приехали с особой миссией. Красавицы высаживали бархатцы и розы. Всего около трех десятков цветов.

Затем работники сада устроили участницам настоящий экзамен по пропалыванию грядок. Девушки поухаживали за растениями и поделились впечатлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Тиханович, финалистка конкурса «Мисс-Минск-2013»:

Ну да, ногти грязные - но это можно помыть, розы колючие - царапины заживут.

Кристина Ильюк, финалистка конкурса «Мисс-Минск-2013»:

На самом деле ничего сложно нет, все очень просто, главное знать технику, как это все садить. Болейте за нас и приходите на наши розы смотреть!