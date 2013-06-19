Прямой эфир

«Мисс Минск-2013». Сегодня в Ботаническом саду финалистки конкурса высадили розы

19 июня 2013 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Финалистки конкурса «Мисс-Минск» сегодня отправились в Ботанический сад. Туда девушки приехали с особой миссией. Красавицы высаживали бархатцы и розы. Всего около трех десятков цветов.

Затем работники сада устроили участницам настоящий экзамен по пропалыванию грядок. Девушки поухаживали за растениями и поделились впечатлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Тиханович, финалистка конкурса «Мисс-Минск-2013»:
Ну да, ногти грязные - но это можно помыть, розы колючие - царапины заживут.

Кристина Ильюк, финалистка конкурса «Мисс-Минск-2013»:
На самом деле ничего сложно нет, все очень просто, главное знать технику, как это все садить. Болейте за нас и приходите на наши розы смотреть!

# Мода # Мисс-Минск 2013. Новости # Анжелика Тиханович # Кристина Ильюк

Другие новости рубрики

Все новости
Финалистки конкурса «Мисс Минск-2013» посетили с подарками детский лагерь в Минском районе
17 июня 2013 13:40

Финалистки конкурса «Мисс Минск-2013» посетили с подарками детский лагерь в Минском районе

«Мисс Минск-2013»: с чем девушки пришли на финишную прямую?
16 июня 2013 16:21

«Мисс Минск-2013»: с чем девушки пришли на финишную прямую?

«Мисс Минск-2013». На Национальной библиотеке Беларуси запустили логотип проекта
16 июня 2013 14:12

«Мисс Минск-2013». На Национальной библиотеке Беларуси запустили логотип проекта