Прямой эфир

Мисс Минск-2009: подробности кастингов

19 августа 2009 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Канал СТВ раскрывает подробности встреч с претендентками на корону (ФОТО+ВИДЕО)

В эти минуты в национальной школе красоты проходит второй кастинг отборочного тура конкурса «Мисс Минск – 2009». Его организаторы национальная школа красоты, Мингорисполком и наш телеканал пообещали исполнить любое желание победительницы.

Наравне с красивой улыбкой здесь оценивают остроту ума и творческий потенциал, помогать в раскрытии которого будут первые лица модельного мира Беларуси: Ольга Сережникова, Сергей Нагорный, Иван Айтплатов  и многие другие.

Подробнсти кастингов, а также невошедшие в сюжет кадры смотрите в блоге СТВ.

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-1

 

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-4

 

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-7

 

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-10

 

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-13

 

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-16

 

Мисс Минск-2009: подробности кастингов-19

# Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009 # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск # Проекты СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
Мисс Минск - 2009. График кастингов
13 августа 2009 16:11

Мисс Минск - 2009. График кастингов

30 июля 2009 09:44

Винтаж в стиле гардероба

06 июля 2009 11:04

Иван Айплатов: Стиль милитари будет популярен всегда (ФОТО+ВИДЕО)