Мисс Минск-2009: подробности кастингов

Канал СТВ раскрывает подробности встреч с претендентками на корону (ФОТО+ВИДЕО)

В эти минуты в национальной школе красоты проходит второй кастинг отборочного тура конкурса «Мисс Минск – 2009». Его организаторы национальная школа красоты, Мингорисполком и наш телеканал пообещали исполнить любое желание победительницы.

Наравне с красивой улыбкой здесь оценивают остроту ума и творческий потенциал, помогать в раскрытии которого будут первые лица модельного мира Беларуси: Ольга Сережникова, Сергей Нагорный, Иван Айтплатов и многие другие.

Подробнсти кастингов, а также невошедшие в сюжет кадры смотрите в блоге СТВ.