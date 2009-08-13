Мисс Минск - 2009. График кастингов

Самые стройные и обаятельные девушки нашего города в проекте Мисс Минск 2009
Организаторы конкурса Мисс Минск 2009: Национальная школа красоты, Мингорисполком и Столичное телевидение разыскивают претенденток на корону.
График проведения кастингов Мисс Минск 2009:
(Г.Минск ул. Мельникайте, 4)
16 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)
19 августа (среда с 16:00 до 19:00)
23 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)
25 августа (вторник с 16:00 до 19:00)
27 августа (четверг с 16:00 до 19:00)
30 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)
Кастинги Мисс Минск 2009 пройдут при любой погоде с 16 по 30 августа по адресу Мельникайте,1
Телефон для записи: 203-35-41
Участницы должны показать не только свои внешние данные, но и творческий потенциал. Приветствуются не только улыбка, но и серьёзные идеи: самые невероятные социальные проекты.
Анкета:
Возраст от 18 до 30
Прописка - Минская
Замужем - нет
Дети - нет
Творческий социальный проект (обязателен)
Организаторы конкурса Мисс Минск 2009 помогут осуществить ваши идеи.
Стань самой яркой девушкой нашей любимой столицы!