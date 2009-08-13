Мисс Минск - 2009. График кастингов

Самые стройные и обаятельные девушки нашего города в проекте Мисс Минск 2009

Организаторы конкурса Мисс Минск 2009: Национальная школа красоты, Мингорисполком и Столичное телевидение разыскивают претенденток на корону.

График проведения кастингов Мисс Минск 2009:

(Г.Минск ул. Мельникайте, 4)

16 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)

19 августа (среда с 16:00 до 19:00)

23 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)

25 августа (вторник с 16:00 до 19:00)

27 августа (четверг с 16:00 до 19:00)

30 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)

Кастинги Мисс Минск 2009 пройдут при любой погоде с 16 по 30 августа по адресу Мельникайте,1

Телефон для записи: 203-35-41

Участницы должны показать не только свои внешние данные, но и творческий потенциал. Приветствуются не только улыбка, но и серьёзные идеи: самые невероятные социальные проекты.

Анкета:

Возраст от 18 до 30

Прописка - Минская

Замужем - нет

Дети - нет

Творческий социальный проект (обязателен)

Организаторы конкурса Мисс Минск 2009 помогут осуществить ваши идеи.

Стань самой яркой девушкой нашей любимой столицы!