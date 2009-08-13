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Мисс Минск - 2009. График кастингов

13 августа 2009 16:11
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Самые стройные и обаятельные девушки нашего города в проекте Мисс Минск 2009

Организаторы конкурса Мисс Минск 2009: Национальная школа красоты, Мингорисполком и Столичное телевидение разыскивают претенденток на корону.

График проведения кастингов Мисс Минск 2009:
(Г.Минск ул. Мельникайте, 4)

16 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)
19 августа (среда с 16:00 до 19:00)
23 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)
25 августа (вторник с 16:00 до 19:00)
27 августа (четверг с 16:00 до 19:00)
30 августа (воскресенье с 16:00 до 19:00)

Кастинги Мисс Минск 2009 пройдут при любой погоде с 16 по 30 августа по адресу Мельникайте,1

Телефон  для записи: 203-35-41

Участницы должны показать не только свои внешние данные, но и творческий потенциал. Приветствуются не только улыбка, но и серьёзные идеи: самые невероятные социальные проекты.

Анкета: 
Возраст от 18 до 30 
Прописка - Минская 
Замужем - нет 
Дети - нет
Творческий социальный проект (обязателен)

Организаторы конкурса Мисс Минск 2009 помогут осуществить ваши идеи.

Стань самой яркой девушкой нашей любимой столицы!

# Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009 # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2009 # Мисс Минск

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