Минская неделя моды - 2013 (часть вторая): летом будут актуальны образы total white, вышивка и цветочные принты

Второй раз наша столица нарядилась в модное, легкое и лаконичное платье сезона «Весна-лето 2014». Узнаем о модных тенденция сезона на Минской неделе моды в сюжете программы «Утро» на СТВ.

«Мода, как стиль жизни, – профессия» – лозунг MSK Fashion Week. На показ Минской недели моды вы не найдете билетов, ведь организаторы молодого проекта уверены, что главное не аншлаги, а продвижение белорусских талантов далеко за пределы страны. Иностранные баеры, люди, которые отслеживают лучшие дизайнерские идеи по всему миру и предлагают сотрудничества, именитые французские гости и трансляция показов по всей Европе.

Дворик Дома Москвы превратился в Fashion-площадку. Для показов соорудили специальные павильон. И пусть не смущает такая идея – это мировая практика.

Кирилл Позняков, руководитель Минской недели моды:

Приезжала Claudine Ivari – это дизайнер, который является резидентом Парижской недели моды, показала здесь свою шикарную коллекцию. На сегодняшний момент мы также связываемся с Парижской неделей моды.

Ирина Кожемякина, директор модельного агентства:

Fashion-индустрия – это бизнес. Дизайнеры должны продаваться, делать свое имя, искать инвесторов, спонсоров. Главное, открыть собственное производство, бутики, магазины, и как-то себя самореализовываться.

Мастер-класс, лекции, Шоу-Румы и весенне-летняя порция преображения в режиме non-stop. Новые коллекции представили известные белорусские дизайнеры.

Белым бело и образы total white – классика летнего жанра. Летящие шифоновые платья, чистые цвета радуги и нежная постель, блеск и россыпь камней, гофре, оборки, ненавязчивый флирт и стильная лаконичность.

Анна Айвазян, директор по связям с общественностью Минской недели моды:

Очень много было вышивки и цветочных принтов. Думаю, это будет актуально и весной, и летом, и мы будем видеть наших модников и модниц именно в этой одежде.

Как на белоснежных холстах драгоценные узоры: дизайнер Алена Левонюк переодела всех моделей в белые рубашки и платья. Роскошные аксессуары засеяли во всей красе. Массивные колье и серьги must - have будущего лета. Дизайнер нашла для них свою трактовку.

Алена Левонюк, дизайнер:

Коллекция весна-лето у меня была вязаная, с цепочками, со стразами и бусинами Сваровски. Так как я вяжу с самого детства, решила сделать именно такую яркую и блестящую коллекцию. Но она немножечко в моей манере, потому что в ней присутствуют цепи.

От заката до рассвета, от сладкого утра, нежных тонов карамели, паутинки кружева до бодрящего легкого дня, лазурного неба, чистого воздуха и голубого шелка. Настоящую историю Возрождения рассказала зрителям дизайнер Любовь Туманова. От утренней птичьей трели до экшена в сумерках, колыбельной и преображения девушки на вечернем балу, и золотых атласных платьев. По ходу пьесы воздушные ткани сменяются плотными, невесомые цветочные аксессуары – тяжелыми цепями. Ручная вышивка и игра фактур создает волшебное настроение.

Любовь Туманова, дизайнер:

Кружева и жемчуг употреблены в моей коллекции, чтобы подчеркнуть народность. Гофре и кружева у меня идут во всей коллекции.

Ревность, истерики и примирения, игра контрастов, шторм страсти, отношения творца и музы вдохновило Наташу Цуран на летнюю коллекцию. Интеллектуальный дизайн каждый сезон покоряет модника. Нежная лаванда и яркий ультрамарин, геометричные и графичные принты. Голубой период Пикассо и футуризм Маяковского в коллекциях читается неспроста: эксперименты с фактурами заставили модников посмотреть на лен по-новому.

Наташа Цуран, дизайнер:

Пабло Пикассо был сердцеедом. И многих своих настоящих муз погубил своей творческой любовью. Изучая биографию Маяковского, мне понравилось, что он был однолюбом. Контраст.

Заглянув на бэк-стэйдж, узнали все о прическах и макияже будущего лета.

Дарья Степанова, парикмахер-стилист:

Все натуральное, естественное: цвет волос, выгоревшие кончики, хвосты, гульки, локоны накручены от середины плеча.

Татьяна Владимирова, визажист:

Весной дизайнеры видят макияж в золотых смоки. На губах – легкий полупрозрачный блеск. Стрелки на глазах бирюзовые и голубые.