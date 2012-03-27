Медные украшения – замечательный вариант для тех, кто любит изящную красоту и ценит индивидуальность

Медь стала первым металлом, который превратился в то, что сейчас называют бижутерией. Первые металлические украшения появились около 7000 лет назад. И хотя со временем человечество большую любовь стало проявлять к серебру и золоту, медные аксессуары сохранили свое право на эксклюзивное место в шкатулках современных модниц.

Мария Бабиева, дизайнер украшений из меди:

Этот материал очень красивый. Мне нравится как выглядит медь, которая полированная, как выглядит медь, которая отбитая, и на нее очень красиво ложится патина, которая создает эффект старины.

Медь вполне можно добыть в обычных электрических проводах, где она используется, поскольку она очень хорошо проводит электричество. В проводах, в принципе, можно достать разного диаметра медь. Кроме того ее можно купить в строительном магазине. Продается строительная проволока, которую вполне можно использовать. Ее можно потом отполировать, отбить, и она станет украшением.

В большей части магазинной фурнитуры для бижутерии используется либо никель, либо олово, либо свинец. Все эти вещества могут вызывать аллергические реакции. Медь же – материал абсолютно безопасный. В 2008 году Федеральное Агентство по охране окружающей среды США официально присвоило меди статус вещества с бактерицидной поверхностью.

Стоит отметить еще один плюс этого материала – пластичность. Податливая, мягкая проволока позволяет создавать изделия самой невероятной формы.

Мария Бабиева, дизайнер украшений из меди:

В принципе, для того, чтобы заниматься чем-нибудь из проволоки, достаточно двух инструментов – левой и правой руки. Кроме того, можно использовать круглогубцы, плоскогубцы и кусачки.

Для того, чтобы сделать самые простые сережки, я беру небольшой кусочек проволоки диаметром 0,8 мм.

С помощью круглогубцев проволока сворачивается в спираль, а посредством плоскогубцев делаются небольшие зубчики, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Мария Бабиева, дизайнер украшений из меди:

Затем полученные зубчики аккуратно загибаем вокруг спиральки и получаем небольшую звездочку.

Нужно следить за тем, чтобы наша звездочка получилась плоская и симметричная.

Когда звездочка готова, мы с помощью плоскогубцев, а потом круглогубцев делаем швензу – ту часть, которая будет цепляться за ухо.

Проволока выгибается соответствующим образом, длинный кончик обрезается. В принципе, сережка готова.

Мария Бабиева, дизайнер украшений из меди:

Таким же образом делаем и вторую сережку.

Характер медных украшений может быть абсолютно разным. Это позволяет сочетать их как с джинсовой одеждой, так и с шикарным вечерним туалетом.

Кстати, уход за медными сережками, кольцами и браслетами довольно прост. Не храните данные изделия в одной шкатулке с ювелирными украшениями и бижутерией, так как при соприкосновении друг с другом металлы темнеют.

Мария Бабиева, дизайнер украшений из меди:

С медью то же самое, она тоже может немного потемнеть, но если ее протереть мягкой тряпочкой или кусочком джинсы, она снова вернет свой блеск.

Медные украшения – замечательный вариант для тех, кто любит изящную красоту и ценит индивидуальность. Ведь каждое такое изделие создается вручную и существует в единственном экземпляре.