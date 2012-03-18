Составляем офисный гардероб для худышек и барышень с формами

Секреты офисного гардероба и для самых невесомых девушек, и для барышень с аппетитными фигурами не так сложны. Главная проблема – отыскать идеальный экземпляр в бутике. Чем мы и займемся.

Итак, для дам с формами идеально подойдет классический крой костюма. Отыскиваем чуть зауженные книзу брюки, а вот жакет, наоборот, подбираем лишь слегка облегающий.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Очень красиво всегда смотрятся шалевые воротнички и трехчетвертные рукава. Также актуальна будет юбка-карандаш. На дамах очень хорошо смотрится юбка-карандаш или юбка в складку.

Обладательницам тонких талий стилисты рекомендуют примерить плиссированную юбку. Расширенная книзу, она скроет лишнее от посторонних глаз и эффектно подчеркнет достоинства.

Важна и игра с цветом. Если вы подбираете низ в коричневых, бежевых оттенках, то верх сделайте ярким, насыщенным – ультрамариновым или малахитовым.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

На самом деле, их очень боятся, но их бояться нельзя. Потому что они приносят в нашу жизнь солнечное настроение и яркость, по-другому хочется жить и улыбаться.

Итак, наш первый вариант.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Если мы говорим об Ирине, то здесь выбраны теплые оттенки, это подчеркивается в конструкции и в крое. Это мягкий шалеподобный воротник, трехчетвертной рукав, зауженная к колену юбка-карандаш.

В связи с тем, что у нас плечевой пояс более крупный, чем низ, мы пытаемся их уравновесить.

Здесь специально подобрана юбка-карандаш, которая идеально уравновешивает фигуру и зрительно делает силуэт уже. Главный секрет в подборе вещей этого комплекта – юбка должна быть на два-три сантиметра длиннее, чем жакет, чтобы фигура не ломалась и ножки выглядели стройными.

Кстати, приобретать обувь в цвет костюма не обязательно. Здесь уместны эксперименты.

Еще одной основой для офисного варианта гардероба становится пиджак классического кроя, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

К этому жакету хорошо подойдет классическая юбка-карандаш и брюки. Это такая тройка.

Для создания повседневного гардероба не обойтись без вещей в стиле кэжуал. Легкие блузы и свободные брюки окажутся здесь более чем уместны.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Это могут быть классического кроя брюки, которые занижены книзу, какая-то рубашка и любой жакет. Это могут быть черные, серые, яркие оттенки. Может быть кардиган стеганый.

Хрупким девушкам великолепно подойдут юбка-брюки, жакеты с широкими плечами, а также брюки со складками на бедрах и зауженные книзу в сочетании с блузами или боди-рубашками. Для увеличения объема и создания более округлых женственных форм на них обязательно должны присутствовать рюши или драпировки.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Если говорим о юбке, то это различные тюльпаны, различные ассиметричные драпировки до колена. Это зависит от роста.

Но худышкам не очень подойдут юбки-карандаши или очень облегающие топы, жакеты.

Из тканей наиболее уместны плюш и бархат. Ведь именно эти материалы создают нежный образ и придают необходимую мягкость линии силуэта.

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Это, например, могут быть бархатные жакеты с добавлением плеча. Будет визуально увеличенные плечевой пояс.

К этому жакету мы можем подобрать блузку, хлопковую рубашку, которая может быть с черной окантовкой, и в декоре могут быть элементы в виде галстука-бантика и черных пуговиц.

Завершающий комплект – классического кроя брюки. Они могут быть просто узкие, но также могут быть сверху со складками, а книзу зауженные.

Чтобы даже офисному стилю придать яркость, подбирайте броские украшения и находите необычные решения для привычных вещей. Поиграйте с фактурами. Поверьте, даже перья могут быть кстати: строгость образа от этого не пострадает!

Марина Парфенович, дизайнер-стилист:

Дело в том, что если наша модель достаточно стройна, она может себе позволить, например, пуловер заправить в юбку-перо. Актуальны в этом сезоне перья. Сочетание пуловера, юбки и какого-то украшения очень женственное, элегантное.

Ищите свой образ и внимательно присматривайтесь к вещам. Возможно, они только на первый взгляд кажутся скучным или, наоборот, слишком вызывающими. В грамотном сочетании они способны заговорить по-новому. И главным руководителем этого модного волшебства должны стать именно вы.