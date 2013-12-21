Как правильно одеться на мероприятие? Разбираемся с модным гардеробом вместе с дизайнером и стилистом Натальей Ляховец

Как правило, покупку новой вещи мы связываем с определенным местом или мероприятием. О том, как разобраться с модным гардеробом, нам подскажет модный специалист, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Наталья Ляховец, дизайнер одежды, стилист:

Повседневный стиль одежды не обязательно должен быть серым и неприметным. Важно подчеркнуть свою индивидуальность. Для этого вам стоит определиться со своим типажом и выбрать подходящий для вас цвет.

Если вы не боитесь носить яркие цвета, помните, что акцент в таком случае идет на какой-нибудь один элемент одежды, остальное должно гармонично дополнять ваш образ. Проявлению вашей индивидуальности всегда будут рады в заведениях и мероприятиях, не предполагающих строгий дресс-код. Например, походы в кинозалы, прогулки по городу.

Наталья Ляховец, дизайнер одежды, стилист:

Деловой офисный стиль, пожалуй, самый строгий стиль, который подразумевает серьезный подход к выбору одежды. В этом случае есть конкретные правила. Эти правила исключают глубокое декольте, открытые плечи, мини, кричащие расцветки, яркие детали. Стиль предполагает длину чуть ниже колена, удлиненный рукав, цвета в светлой гамме или однотонной темной, благородные тона.

В одежде делового стиля вы можете смело себе позволить посещение делового обеда, ужина в ресторане или посещение театра.

Наталья Ляховец, дизайнер одежды, стилист:

Особенность вечернего наряда - длина в пол, которая подразумевает некоторую формальность и является обязательной на особых мероприятиях.

Однако вечернее платье можно смело заменить на коктейльное, если вам нужно подчеркнуть особенное отношение к торжеству. Для чего же существует дресс-код и о чем он должен нас предупредить?

Игорь Касевич, администратор развлекательного заведения:

Регламент в одежде решает две основные задачи: во-первых, он подчеркивает и выделяет статус и качество отдыха в конкретном заведении и, во-вторых, воплощает картинку и образ, задуманный организаторами мероприятия. О дресс-коде мероприятия вам обязательно предоставят информацию по контактному телефону, либо некоторые сведения выкладываются на информационных сайтах.

Не за горами новогодний корпоратив, праздничные вечеринки, которые предполагают определенный внешний вид для мероприятия. Внимательно изучайте информацию при выборе заведения, при выборе одежды ориентируйтесь на общий интерьер заведения. Если вам безосновательно отказали на входе, дипломатично решайте эти вопросы с администратором или владельцем заведения.