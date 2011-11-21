Как грамотно составить портфолио. Советы от Мисс пресса и Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск-2011» Татьяны Давыденко

Если вы желаете получить действительно хорошее портфолио, начните с поиска профессионального фотографа. Да, придется просмотреть тысячи снимков, выбрать среди них те, что покажутся вам лучшими. А потом – познакомиться с их автором.

Михаил Маруга, фотограф:

Ваша первая встреча в студии с фотографом: познакомились, определились. Вам уже будет легче на первой съемке.

Далее обращаемся за помощью визажиста и парикмахера. Они помогут вам создать за пару часов съемки несколько разноплановых образов.

Михаил Маруга, фотограф:

Тестовый макияж делают непрофессиональные люди, которые в чем-то сомневаются. Но профессионалы этого не любят.

Если это проект века, то, безусловно, без теста не обойдется.

Грамотно составленное портфолио сразу радует глаз работодателя и склоняет его выбор к вашей особе. Фото-папка должна содержать портретные снимки, демонстрирующие выразительность глаз, ухоженность волос и соблазнительность губ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Столь же обязательно наличие фотографий в полный рост – в купальнике или облегающей тело одежде. Грамотное сочетание цветных и черно-белых снимков может увеличить шансы на успех.

Михаил Маруга, фотограф:

Для того, чтобы портфолио состоялось, сначала нужно подобрать фотографии в одежде, скажем, зима-лето. Зимой – в одежде. А потом, при просмотре фотографий, приближаться к лету, и тогда становится меньше одежды. Чтобы просматривалась фигура.

Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий «Мисс Минск-2011»:

Какие есть секреты, чтобы получился хороший снимок?

Михаил Маруга, фотограф:

Очень важно определить, что мы будем показывать в этом портфолио. Либо мы показываем модель, либо показываем то, в чем она одета.

Михаил Маруга, фотограф:

Чтобы подчеркнуть, что у модели интересные глаза, надо проработать боковой свет.

Чтобы акцентировать внимание на воздушности и легкости платья модели, ей необходимо как можно больше и разнообразнее двигаться.

Помните, свет может сделать из вас королеву красоты, но может сыграть и злую шутку с самым ангельским личиком. Доверяйте фотографу, но и сами помните о выигрышных для вас позах, ракурсах и тех достоинствах, которые обязательно должны найти свое отражение на снимках: будь то коса до пят или аристократически светлая кожа.

Татьяна Давыденко, Мисс пресса, Мисс зрительских симпатий «Мисс Минск-2011»:

В народе встречают по одежке, а в модельном агентстве по портфолио. Так что выберите свои самые выгодные кадры, будьте уверенны в своей собственной красоте, прислушайтесь к своему работодателю. И у вас все обязательно получится.